PP i Cs s'indignen per la reunió entre Torra i Pedro Sánchez

La trobada entre Quim Torra i Pedro Sánchez d'aquest dijous al Palau de Pedralbes no ha trigat a generar les primeres reaccions entre les formacions constitucionalistes. Un dels que ha reaccionat de manera més irada ha sigut el líder de Ciutadans, Albert Rivera.

El també diputat al Congrés ha penjat un vídeo a Twitter del president de la Generalitat rebent el cap de l'executiu espanyol a les portes del Palau. Rivera ha definit l'escena com "la imatge de la humiliació". "Sánchez tracta com si fos el cap d'un Estat un supremacista que promou la violència i vol destruir Espanya mentre trenca tots els ponts constitucionalistes", ha escrit el líder de la formació taronja.

La imagen de la humillación: Sánchez trata como si fuera un jefe de Estado a un supremacista que alienta la violencia y quiere destruir España mientras rompe todos los puentes con los constitucionalistas. Una nueva irresponsabilidad histórica. pic.twitter.com/zy0W2JniVy — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 20 de desembre de 2018

En el mateix to s'ha expressat Pablo Casado, president del Partit Popular. El cap de la formació ha recordat el suport que va rebre Sánchez de Torra en la moció de censura que va desplaçar Mariano Rajoy de la Moncloa i ha expressat que "és humiliant veure un president d'Espanya complimentant a qui reclama la via eslovena de confrontació civil a Catalunya". Casado també ha assenyalat que "no tot val per seguir en el poder" i ha reclamat "155 o eleccions" immediatament.

Otra contrapartida vergonzante por el apoyo a la moción de censura. Es humillante ver a un Presidente de España agasajando a quien reclama la vía eslovena de confrontación civil en Cataluña. No todo vale para seguir en el poder. 155 o elecciones ya. https://t.co/MhZ7yyhqIv — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 20 de diciembre de 2018

Més tard, Casado mateix s'ha mostrat igual de contundent durant el discurs del sopar de Nadal que ha celebrat aquest dijous el PP a la Comunitat de Madrid. "Si no fos per la vergonyosa moció de censura, Rajoy seguiria governant aquest país", s'ha queixat el dirigent.

El líder del PP ha admès que ha sentit "vergonya aliena" veient la trobada entre Torra i Sánchez i ha tractat el president de la Generalitat de "desequilibrat". Precisament per aquestes paraules Torra va presentar una querella contra Pablo Casado, una qüestió que no sembla preocupar el diputat popular. "Si es vol querellar que ho faci: és ell qui hauria d'estar als tribunals perquè alimenta els CDR de la 'kale borroka'".

Entre els presents al sopar dels populars, un dels que ha fet referència a la qüestió catalana ha sigut Ángel Garrido, president de la Comunitat de Madrid. "Sánchez va arribar a la Moncloa amb el suport dels radicals colpistes i els hereus de Batasuna; jo no seria mai president de Madrid d'aquesta manera", ha afirmat Garrido.