Torra es querellarà contra Pablo Casado per haver-lo titllat de "desequilibrat"

El president de la Generalitat, Quim Torra, presentarà una querella demà contra el president del PP, Pablo Casado, per haver-lo titllat de "desequilibrat" en un míting diumenge a Barcelona, han explicat a Europa Press fonts de la Generalitat i ha confirmat l'ARA. Durant la presentació dels candidats a les quatre capitals de demarcació, el líder dels populars va afirmar que era un desequilibrat pel fet d'apel·lar a la via eslovena i pels polèmics articles que va escriure fa uns anys.

"No ho dic com a insult sinó com descripció. Cal ser un desequilibrat per dir dels espanyols que som carronyaires, hienes i escurçons", va dir Casado en al·lusió a un text que va fer el president el 2012 on denunciava que un passatger amb qui va compartir un vol a Zuric es queixés perquè la companyia aèria va utilitzar també el català en les seves indicacions. El passatger era José Manuel Opazo, militant aleshores d'UPyD, antic guàrdia civil, empresari del sector immobiliari i resident a Suïssa, que ara s'ha erigit com un dels mecenes i coordinadors dels GDR que es dediquen a arrencar llaços grocs dels carrers.

Casado també va insultar Torra per haver reivindicat la independència d'Eslovènia com a possible mirall per a Catalunya. "No pot estar al capdavant dels Mossos, amb un cos de 16.000 homes, una persona que somia en la via eslovena, que va provocar la mort de desenes de persones", va assenyalar Casado.

Curiosament, el candidat popular a l'alcaldia de Barcelona, Josep Bou, va anunciar ahir que es querellarà contra Torra si els CDR impedeixen la celebració del consell de ministres. L'alcaldable va recordar que durant la celebració del primer aniversari de l'1-O Torra va encoratjar els CDR a pressionar i, per tant, considera que si paralitzen la ciutat divendres, el president de la Generalitat en serà el responsable com a instigador dels aldarulls. "Torra és el líder dels CDR, és la persona que en vigílies l'1 d'octubre del 2018 els va encoratjar en la seva activitat il·legal, violenta i revolucionària", va subratllar. El candidat popular va recordar que l'article 503 del Codi Penal preveu penes de 2 a 4 anys de presó per a aquells que impedeixin o obstaculitzin la celebració del consell de ministres.

El secretari general del PP reafirma les declaracions de Casado

Des del PP, ja han reaccionat a la querella que ha anunciat Torra. El secretari general dels populars, Teodoro García Egea, ha reafirmat les declaracions de Casado i ha titllat de "desequilibrat" al president de la Generalitat, ja que només "un desequilibrat pot dir al CDR que apretin tallant carrers". "Només algú que no hi és tot pensaria que pot complir els seus plans secessionistes amb aquest PP al davant", ha assegurat el secretari general dels populars.