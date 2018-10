Torra, als CDR : "Pressioneu i feu bé de pressionar"

El president Quim Torra ha arrencat el seu discurs a Sant Julià de Ramis (Girona) fent una crida a seguir lluitant per materialitzar la República, i ha donat suport explícit a les accions que durant tot el dia d'avui han portat a terme els CDR en diferents punts del país. "Pressioneu, i feu bé de pressionar", ha subratllat el president de la Generalitat després que membres del CDR local hagin desplegat a l'escenari una pancarta amb el lema "El poble mana, el Govern obeeix".

Bona part de la premsa espanyola ho ha interpretat com una crida a la "violència" i a la "desobediència". En els mateixos termes s'han expressat els líders del PP i Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera, que han tornat a reclamar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Des del PSOE i el govern espanyol, en canvi, han optat per minimitzar les paraules de Torra. Per a secretari d'Organització del PSOE i també ministre de Foment, José Luis Ábalos, Casado i Rivera estan abraçant les "'fake news'" perquè assegura que en cap moment ha sentit al president de la Generalitat que hagi fet una crida a la "violència.

La pancarta dels CDR

"L'1-O és la llavor constituent de la República Catalana. Ens vam determinar i això és el que el Parlament va aplicar en declarar políticament la independència. No s'entén una cosa sense l'altra. Per encarar els reptes que tenim, hem de recuperar la determinació i la voluntat elèctrica", ha indicat Torra en l'acte institucional en record a l'actuació policial d'ara fa un any en aquesta localitat de Girona, on precisament havia de votar el president Carles Puigdemont.

Prèviament al discurs del president, dos representants del CDR han llegit un manifest de record als fets de fa un any. "Som aquí per denunciar què va passar i per refermar-nos en el mandat democràtic que en va sorgir. Des de sempre, l'Estat ha optat per la repressió per contestar els moviments dissidents", han anotat mentre recordaven la "despòtica" actuació de la judicatura espanyola. "Ni un pas enrere amb el xantatge que es fa amb els nostres ostatges. El nostre horitzó és la República, no ens conformarem amb menys", han recalcat davant del president Torra, el president del Parlament, Roger Torrent, i tots els consellers, que avui han celebrat la reunió de govern a Sant Julià de Ramis.



"Reivindiquem la desobediència civil com a única manera per aconseguir la plena sobirania", han apuntat els membres dels CDR, que han recordat que "a partir de l'1-O res ha sigut igual" i han citat les mobilitzacions del 20-S, la defensa dels col·legis electorals i les aturades de país del 3 d'octubre i el 8 de novembre. " El poble mana i el Govern obeeix", han ressaltat davant de l'executiu en ple per finalitzar el seu manifest. Aleshores els membres dels CDR han entregat un clavell vermell –per als presents– i groc –de record als exiliats– per tal de "no oblidar" el mandat de l'1-O, amb alguns crits de dimissió per al conseller d'Interior, Miquel Buch, per les càrregues de dissabte contra els independentistes que protestaven contra la marxa policial.

Suport a la 'kale borroka', segons Casado

El president del PP, Pablo Casado, ha respost ràpidament per Twitter i ha assegurat que Torra acabava de donar suport a la "'kale borroka' dels CDR". "Sánchez ja no té excusa per no activar el 155", ha assenyalat. Al seu torn, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha denunciat que els "comandos separatistes agredeixen", tallen carreteres i estacions i "assalten edificis oficials de l'Estat". En aquest sentit, Rivera ha tornat ha reclamar a Sánchez que "apliqui el 155 a Catalunya" en considerar que el president de la Generalitat, Quim Torra, "ha incitat la violència d'aquests comandos separatistes", els CDR, en el discurs a Sant Julià de Ramis.

Ábalos ho veu una 'fake news'

Ábalos, en canvi, ha censurat tant el PP i Ciutadans com els periodistes que estan dient que "Torra ha fet una crida a la violència" en donar suport als CDR i ha apuntat que estan donant ales a "'fake news". El secretari d'organització del PSOE i també ministre de Foment ha assegurat en roda de premsa des de Ferraz que no ha vist cap crida a la "desobediència" en el discurs del president de la Generalitat des de Sant Julià de Ramis. "Quina desobediència? Jo no he sentit això. Sí que ha parlat d'impulsar el Procés, mantenir el projecte de la República...", ha assenyalat.

A més, ha puntualitzat que alguns dels CDR han criticat tant a Torra com al conseller de l'Interior, Miquel Buch, per les càrregues del Mossos diumenge a Barcelona. "Jo crec que s'imposa el pragmatisme i la visió de superació del conflicte", ha afegit sense voler entrar a numerar les 'fake news' als mitjans espanyols. "Em nego a entrar en aquesta dinàmica", ha conclòs censurant les provocacions de "tots els partits", siguin de la dreta o de l'esquerra sobre Catalunya.

Una de les portaveus de Podem, Noelia Vera, ha afirmat en el primer aniversari de l'1-O que les càrregues policials "van ser un abús de poder" del govern espanyol i que "mai més s'han de repetir". La formació lila també ha admès que Sánchez està fent passes, en referència al diàleg Generalitat-Estat, però que "va una mica lent". Per això, li ha demana que deixi "de mirar cap a una altra banda" i impulsi una mesa de diàleg on es pugui parlar de solucions que "satisfacin totes les parts". Vera també ha estat crítica amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per donar suport a les accions dels CDR en l'aniversari de l'1-O i ha manifestat que les posicions "extremes" només alimenten el conflicte."L'única crida responsable que ha de fer és al diàleg", ha assegurat la portaveu de Podem.