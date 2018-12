Govern i Moncloa es comprometen a seguir dialogant per vehicular una "proposta política" per a Catalunya

La Generalitat i la Moncloa s'han compromès aquest dijous a seguir dialogant per vehicular una "proposta política" per a Catalunya que tingui un "ampli suport" de la societat catalana. Així queda recollit en un comunicat conjunt que han redactat arran de la trobada entre els dos governs al Palau de Pedralbes. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha llegit el comunicat després de la trobada, un text que crida a buscar "una resposta democràtica a les demandes de la ciutadania en el marc de la seguretat jurídica".

Els dos executius, ha precisat Artadi, han refermat la necessitat de reforçar els mecanismes per a un "diàleg efectiu" i s'han emplaçat a una nova reunió al gener en què participaran Artadi i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, juntament amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, i un altre ministre. Aquesta trobada hauria de permetre continuar "acostant posicions" cap a una solució al "conflicte" entre Catalunya i l'Estat. La consellera ha assegurat, en aquest sentit, que des de la Generalitat estan "fermament compromesos" amb el dret a l'autodeterminació. Atès el veto del PSOE a un referèndum d'independència, la consellera ha admès que, tot i el diàleg, "la distància entre els dos governs és gran".

De fet, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha reiterat que el dret a l'autodeterminació "no existeix" i ha situat la solució que caldria buscar en el marc de l'autogovern, en referència a la proposta socialista d'impulsar una doble reforma constitucional i estatutària. Batet ha subratllat que el text pactat entre els dos executius "mostra la voluntat de diàleg dins l'ordenament jurídic" perquè "no hi ha cap altra sortida per abordar una solució política". La dirigent socialista ha dit que el govern d'Espanya "mira de cara el problema de Catalunya", motiu pel qual ha justificat la celebració demà del consell de ministres a Barcelona.

El comunicat dels dos governs, que no han parlat dels pressupostos de l'Estat ni de possibles indults per als presos, estableix que "la via del diàleg requerirà l'esforç de totes les institucions, dels actors polítics i de la ciutadania". En aquest sentit, Pedro Sánchez ha destacat la necessitat de donar continuïtat a la taula de diàleg entre partits catalans, impulsada pel PSC, en què no participen ni Cs, ni PP ni la CUP, i que es tornarà a reunir el 8 de febrer.

La trobada entre els governs català i espanyol d'aquest dijous al Palau de Pedralbes ha durat poc més d'una hora i hi ha hagut dues o tres reunions, depenent del que ha interpretat cada executiu. Els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez s'han reunit sols en una sala mentre en una altra es reunien els consellers Pere Aragonès i Elsa Artadi amb les ministres Carmen Calvo i Meritxell Batet. Posteriorment s'han trobat tots sis al mateix lloc, on s'han deixat fotografiar drets. Per a la Generalitat ha sigut una tercera reunió, però per a la Moncloa només era una salutació protocol·lària final. "Hi ha hagut tres reunions", ha dit Artadi, mentre que Batet ha assegurat que n'hi ha hagut només dues. La trobada grupal han sigut –ha dit– uns "minuts de cordialitat per acomiadar-se".

Al marge de la batalla pel relat i l'escenificació, la trobada buscava escenificar el desgel entre els dos executius hores abans d'un consell de ministres que se celebrarà a la Casa Llotja de Mar entre protestes convocades pels CDR i les entitats sobiranistes. Tal com Artadi ha explicat aquest migdia, la voluntat de la Generalitat amb aquesta trobada era que la Moncloa establís un "mecanisme estable" entre els dos governs perquè abordin la solució política per a Catalunya. Per al govern espanyol la reunió era un objectiu en si mateix, perquè la seva voluntat era escenificar que hi ha diàleg amb Catalunya.

La reunió arriba el mateix dia en què els quatre presos en vaga de fam han abandonat la protesta, i poques hores després que ERC i el PDECat hagin aprovat aquest mateix divendres el sostre de despesa proposat pel govern espanyol al Congrés. Un gest de bona voluntat a ulls del govern espanyol però que les formacions independentistes deixen clar que no suposa que donin suport als pressupostos generals. Després de la trobada al Palau de Pedralbes, aquesta mateixa nit Sánchez i Torra han assistit, acompanyats de consellers i ministres, a un sopar organitzat per Foment del Treball a l'Hotel Sofia.