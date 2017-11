El PP avisa JxCat i ERC que "s'oblidin" de negociar la independència o un referèndum

El PP de Catalunya ha contestat aquest dijous a JxCat i ERC sobre el diàleg amb l'Estat que defensaven totes dues formacions en l'esborrany de punts en comú que s'ha publicat. El secretari general dels populars catalans, Santi Rodríguez, els ha avisat que "s'oblidin" de negociar sobre la independència o un referèndum. Aquest matí la número 2 d'ERC per al 21-D, Marta Rovira, ha confirmat que els republicans apostaran pel diàleg amb l'Estat i la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, considera que aparcar la unilateralitat és una "bona via".

Rodríguez ha asseverat que el diàleg no ha de tenir límits, però ha constatat que els independentistes no poden aspirar a obtenir, en una negociació bilateral, "res del que han intentat aconseguir saltant-se les lleis". "Si és això el que pretenen negociar, que se'n vagin oblidant", ha subratllat. A més, el dirigent constitucionalista ha opinat que l'oferta que consta en aquest esborrany de JxCat i ERC "demostra" que la voluntat de dialogar no hi ha sigut fins ara.

Davant dels mitjans de comunicació a Cornellà de Llobregat, Rodríguez també ha tornat a reclamar al president, Carles Puigdemont, que respongui si accepta o no el cara a cara que li ha proposat el candidat del PPC, Xavier García Albiol, que es va mostrar disposat a viatjar fins a Brussel·les. Tot i això, el mateix secretari general dels populars ha donat per fet que Puigdemont no acceptarà el debat perquè "s'amaga i fuig de qui li pugui portar la contrària".