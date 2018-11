El PP andalús emula Mas i signa davant notari que no pactarà amb Díaz

El candidat del PP a la Junta, Juanma Moreno, ha signat avui davant un notari el seu compromís de no pactar amb Susana Díaz després de les pròximes eleccions autonòmiques del 2 de desembre i ha reptat Adelante Andalucía (la coalició de Podem i IU) i especialment Ciutadans (que ha assegurat que no pactarà amb la líder socialista) a seguir el seu exemple per garantir que no donaran suport als socialistes. L'acció dels conservadors andalusos en recorda una de molt similar a Catalunya el 2006, quan el llavors president de CiU i candidat a la presidència de la Generalitat, Artur Mas, es va comprometre també davant notari a no pactar amb el PP per formar govern.

"El PP no prestarà els vots dels andalusos perquè segueixi governant el PSOE", ha dit Moreno en un acte públic a Còrdova, en el primer dia de campanya, on ha sigut acompanyat pel número u per Còrdova, José Antonio Nieto. La signatura davant notari es produeix diverses setmanes després d'un col·loqui en el qual el líder del PP, Pablo Casado, va dir que Moreno aniria a un notari si feia falta per ratificar el seu compromís de no pactar amb Díaz, ja que els populars defensen que són els únics que poden garantir aquest extrem als andalusos per un "canvi".

"El PP és de paraula, quan diem una cosa la complim", ha subratllat Moreno, que no es creu Cs quan diu que no donarà suport a Díaz, ja que fa quatre anys "va dir el mateix" i després ha sigut "el soci més submís de la història de l'autonomia".

Sobre Adelante Andalucía, ha recordat les paraules de Teresa Rodríguez, que va rebutjar que pugui governar "la dreta" a la comunitat, de manera que preveu que si té l'oportunitat farà "el mateix" que a nivell nacional i pactarà amb els socialistes.