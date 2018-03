El PP arribarà al TC si el Parlament no atura la tramitació de la reforma de llei per a la investidura a distància

La mesa del Parlament va admetre a tràmit ahir l a reforma de la llei de la presidència proposada per JxCat per permetre una investidura a distància. PSC i Ciutadans ja van anunciar ahir que presentarien peticions de reconsideració a la mesa per aturar la tramitació d'aquesta modificació de la llei. Aquest matí el diputat del PP Alejandro Fernández ha anunciat que el seu grup també farà arribar la seva petició de reconsideració a la mesa i, si aquest òrgan no l'accepta, recorreran al Tribunal Constitucional. "Si no es rectifica i se segueix per aquest camí, arribarem al TC", ha avisat Fernández.

El PP considera que la modificació que proposa JxCat "no respecta els acords del 155" perquè consideren que és "inconstitucional i també va en contra de l'Estatut", i que no respon a "l'interès general" de la cambra. A més, Fernández també ha explicat que la mesa no pot tramitar iniciatives que siguin per lectura única -com és el cas de la reforma que proposa JxCat- perquè suposa "una alteració substancial de l'Estatut". "La lectura única només es pot aplicar per proposicions simples i que siguin senzilles", ha justificat el diputat popular. Per tot plegat, Fernández ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que "no cometi els mateixos errors que Carme Forcadell i no vulneri els drets dels diputats".