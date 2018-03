El Parlament farà un ple ordinari per debatre la compareixença de Torrent que demana Cs, però no en fixa la data

El president del Parlament, Roger Torrent, convocarà un ple ordinari per als propers dies. La mesa del Parlament ho ha decidit aquest dimarts, però Torrent encara no ha fixat la data concreta en què se celebrarà. En aquesta sessió, es preveu que es debati la proposta de resolució de Ciutadans, en què demanava la compareixença de Torrent perquè doni explicacions sobre el bloqueig de la situació política actual. La mesa i la junta de portaveus també preveuen incloure altres temes a debatre com és el cas dels noms dels senadors o una proposta relacionada amb l'eutanàsia.

D'altra banda, la mesa també ha decidit admetre a tràmit la reforma de la llei de la presidència que va proposar Junts per Catalunya en solitari i que havia de servir per permetre una investidura a distància -com era el cas de Carles Puigdemont-. Tant PSC com Ciutadans ja han anunciat que presentaran una petició de reconsideració a la mesa per demanar que no s'admeti a tràmit. Tots dos grups tenen 48 hores per presentar aquest escrit i després, els socialistes també han anunciat que si la mesa tomba les seves peticions de reconsideració, recorreran al Consell de Garanties Estatutàries.

"Torrent ha decidit amagar-se"

Tot i l'admissió a tràmit de la seva proposta de resolució, Ciutadans veu en el fet que no s'hagi fixat data per a la celebració del ple una manera de postposar el debat. El portaveu del partit, Fernando de Páramo, ha lamentat que "seguim al llimb sense que hi hagi ple ni saber-ne una data": "El senyor Torrent segueix amagat i no vol donar la cara davant de tots els catalans", ha sentenciat.

La mesa del Parlament ha admès a tràmit la proposta de resolució íntegra de Ciutadans després que el partit en modifiqués el punt en què "instava" Torrent a comparèixer davant la cambra, la qual cosa no està reglada. En el segon redactat, la formació taronja substitueix l'expressió i en "sol·licita" la compareixença. Per tant, queda en mans de Torrent decidir si vol assistir al ple o no, independentment de si s'aprova la proposta de resolució o no al Parlament.

"No es poden canviar les regles del joc"

La portaveu del PSC, Eva Granados, ha estat molt crítica amb "l'actitud del president del Parlament", a qui ha acusat de fer de "portaveu" dels independentistes, i ha lamentat que no s'hagi pactat la data del ple: "Sempre, a totes les juntes de portaveus, s'havia fixat data del ple". Per a Granados, el que la mesa podria estar fent és allargar-ne la convocatòria per votar la modificació de la llei de presidència, que de moment no entraria a l'ordre del dia mentre PSC i Ciutadans presentin peticions de reconsideració a la tramitació de la norma. "No es poden canviar les regles del joc quan ja has començat a jugar", ha insistit: "Necessitem una investidura efectiva".