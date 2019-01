El PP cedeix davant Vox amb la violència masclista

Després de dos dies pressionant, Vox ha aconseguit condicionar l’agenda política del PP en un assumpte tan sensible com el de la llei de violència de gènere. Tot i comprometre’s a complir el pacte contra la violència masclista acordat amb Ciutadans fa només onze dies, la formació de Pablo Casado va fer una oferta ahir per acontentar Vox consistent en ampliar les ajudes a totes les persones que pateixen violència en l’àmbit familiar, també els homes. I pot anar a més: els dos partits es reuniran dimarts per parlar del pacte per investir el popular Juan Manuel Moreno com a president.

De moment, el PP ja ha modificat el seu discurs sobre violència masclista després que Vox demanés primer retirar l’ajuda per a les dones i després generalitzar-la a tot l’àmbit familiar. Durant un míting a les Canàries, el president del PP va insistir que el “25%” de les víctimes “no són dones” [veure dades reals a la notícia adjunta] i es va obrir a “negociar aquestes polítiques” amb “qualsevol partit que proposi que les víctimes d’un altre sexe també tinguin aquesta protecció i que s’intentin limitar les denúncies falses” per complir “l’article 14 de la Constitució que diu que homes i dones som iguals davant la llei”. Després d’haver demanat dijous que es tragués la violència de gènere del debat partidista i que “no es polititzés aquest assumpte”, Casado entrava en un debat en què fins ara Vox estava sol.

El president del partit d’extrema dreta, Santiago Abascal, va considerar un “bon principi” l’oferiment del PP, però va exigir negociar tot el pacte de govern amb el PP i Ciutadans. Abascal també va demanar que es tractessin altres temes, com la immigració, el “dret dels pares a triar l’educació dels seus fills”, la fiscalització de les subvencions, la reducció d’impostos i la despesa “política”, la devolució de competències a l’Estat i la supressió de les “lleis ideològiques lliberticides”, assumptes que es tractaran en la trobada amb el PP.

No obstant això, Ciutadans no està disposat a cedir i ahir va reivindicar l’acord de govern de 90 punts amb el PP com a intocable. El secretari general del partit, José Manuel Villegas, va insistir a RNE que no negociaran “cap altra mesura amb cap altre partit”, i va apel·lar a “tancar l’acord de govern, proposar-lo als altres partits i als andalusos”. En el mateix sentit, la diputada de Cs al Congrés Patricia Reyes va defensar a Twitter l’actual llei de violència de gènere, aprovada el 2004: “Té llums i ombres, com totes, però el simple fet que existeixi permet identificar un mal que desgraciadament encara ataca la nostra societat”.

Cs i el PP pacten reduir el govern

Paral·lelament a l’oferta del PP a Vox, les converses dels populars amb Ciutadans continuen. Els equips negociadors de les dues formacions a Andalusia van acordar reduir tant el nombre de conselleries com de delegats territorials de la Junta a les vuit províncies si arriben a conformar un nou govern andalús, segons dos comunicats de cada partit recollits per Europa Press. Dijous es va produir la primera reunió entre el PP i Ciutadans per abordar l’estructura d’un nou govern andalús, mentre que ahir van seguir unes converses que, segons la secretària general del PP andalús, Loles López, van “pel bon camí”.

L’actual Junta d’Andalusia, governada pel PSOE, compta amb tretze conselleries. En un comunicat, el PP va recalcar que reduir-les també “comporta una disminució de càrrecs polítics”. Les dues formacions van emmarcar l’acord en la seva intenció de reduir el nombre de càrrecs polítics a l’administració, que també van incloure en el seu acord programàtic. Amb tot, no van concretar quantes conselleries es mantindrien. “No pot seguir tot igual, perquè els andalusos han votat canvi després de 40 anys de socialisme”, va dir López, que va reivindicar que cal “aprimar l’estructura política mastodòntica que el PSOE ha creat a Andalusia i fer-la més eficient”.