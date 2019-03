El PP deixa Enric Millo sense cap lloc a les llistes per al 28-A

Enric Millo no té cap lloc reservat a les llistes del PP per al 28-A. Tot i la contundència i la bel·ligerància a les xarxes socials en els últims dies, la direcció del PP no preveu que l'exdelegat del govern a Catalunya sigui a les candidatures de les pròximes eleccions generals. Segons ha pogut saber l'ARA, l'únic càrrec que li ha reservat el partit és el que ja ostenta, el de president del partit a la província de Girona.

Malgrat la seva declaració al judici del Procés, la direcció estatal considera que la gestió de l'1-O va ser poc contundent i ha decidit apartar la que va ser la cara visible de l'Estat a Catalunya durant la tardor passada. Però no només això, el suport de Millo a l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría durant les primàries que els populars van celebrar l'estiu passat també l'ha allunyat de la cúpula popular.

Amb tot, i aprofitant l'oportunitat que li ha donat el judici del Procés, Millo ha defensat la seva feina com a delegat del govern espanyol a Catalunya, la gestió que l'executiu de Mariano Rajoy va fer del referèndum de l'1-O i l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Tant és així que, davant les acusacions de "mentider" que l'independentisme li va enviar en seu parlamentària, però també a través de les xarxes socials, Millo no va dubtar en respondre-les una a una, defensant fins a l'últim punt la gestió feta dels fets de l'octubre del 2017.

Casado ha fet un gir en la gestió del conflicte català: més contundència i no deixar ni un mil·límetre de marge de maniobra a l'independentisme. En aquesta estratègia no ha deixat entrar els que van ser al capdavant del govern espanyol durant l'octubre del 2017.