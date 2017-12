El PP denuncia l''ABC' a la Junta Electoral per publicar una entrevista a Arrimadas la vigília del 21-D

260x366 La portada de l''ABC' durant la jornada de reflexió / ARA La portada de l''ABC' durant la jornada de reflexió / ARA

El PP ha denunciat el diari 'ABC' davant la Junta Electoral Central per publicar una entrevista a la candidata de Ciutadans, Inés Arrimada, durant la jornada de reflexió. N'informa el mateix ABC a la seva pàgina web, on es queixa que la denúncia està motivada "pels nervis que van desencadenar les enquestes adverses als interessos del PP".

L''ABC' argumenta que l'entrevista es va elaborar abans que es decretés la fi de campanya, establerta per l'article 51 de la LOREG a les 0:00 hores del dia 20 de desembre. "La publicació de l'entrevista estava emparada per la llibertat d'expressió i informació", diu el text, on també recorda que 'El Periódico de Catalunya' també va incloure a la seva portada una entrevista amb el candidat del PSC, Miquel Iceta.

"Com a mitjà de comunicació privat, l'ABC va decidir donar més espai a Ciutadans que al PP per la seva posició de líder en l'oposició catalana des del passat 2015", argumenta el rotatiu, que conclou que de fet Arrimadas va acabar guanyant les eleccions del 2017 amb 34 escons més que el PP.