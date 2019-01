El PP trasllada una contraoferta a Vox i es mostra més optimista amb les negociacions

Després de dos dies d'intenses negociacions amb Vox malgrat el document de màxims del partit d'extrema dreta, el PP manté els plans perquè la investidura de Juanma Moreno al Parlament andalús sigui la setmana vinent. Fonts de la direcció del partit s'han mostrat més optimistes després de la segona reunió i de traslladar una contraoferta programàtica als de Santiago Abascal. "Es compliran els terminis. No estem preocupats. En el fons la gent de Vox han sortit del PP i compartim el mateix substrat", han assenyalat fonts de la direcció emmarcant el document amb 19 mesures de mera "propaganda"

El secretari general de PP, Teodoro García Egea, ha marxat de la reunió celebrada aquest matí a Madrid amb el seu homòleg de Vox, Javier Ortega Smith, perquè a les 16.30 h té una altra reunió a Sevilla, aquest cop amb representants del grup parlamentari de Ciutadans al Parlament andalús. L'objectiu és tancar previsiblement avui un acord amb el partit taronja perquè la presidenta de la cambra ja nomeni Juan Moreno candidat i tirar endavant la investidura per pressionar el partit d'extrema dreta. Els populars mantenen els plans perquè se celebri el pròxim dimecres 16 de gener. L'objectiu és arribar a la convenció del PP de Madrid que se celebrarà el següent cap de setmana amb els deures fets i tancant files per haver-se fet finalment amb el govern a Andalusia després de 36 anys de socialisme.

Després de la reunió amb Ciutadans, García Egea mantindrà aquesta tarda una tercera reunió amb Vox per seguir negociant amb la intenció d'arribar a un pacte abans de divendres. Els populars continuen així amb el rol d'engranatge entre Ciutadans i l'extrema dreta. El partit taronja intenta treure pes a la negociació per desvincular-se per complet de Vox tot i que compta amb el seu suport de cara la investidura. El diputat de Cs al Congrés i membre de l'executiva, Toni Roldán, ha assegurat aquest dimecres en roda de premsa que en cap cas "traspassaran la línia del que es firmi fora de les 90 mesures" que han segellat amb els populars. Roldán ha donat per fet l'acord amb els populars per al repartiment del govern -encara sense noms- i confia en què els noms dels consellers ja s'anunciïn de cara el cap de setmana.

Díaz es presentarà com a candidata

Al seu torn, la portaveu al Congrés del PP, Dolors Montserrat, ha insistit que la prioritat per sobre de tot -fins i tot de les mesures de màxims de Vox- és "expulsar Susana Díaz de San Telmo". Els socialistes andalusos han anunciat aquest dimecres que presentaran igualment a l'actual presidenta en funcions de la Junta com a candidata a la reelecció. Això comportarà que es votin dos possibles candidats: Díaz i Moreno. Amb tot, la suma del PP i Ciutadans sense Vox ja pot superar tranquil·lament aquesta votació.

Montserrat no ha volgut avançar detalls sobre les negociacions amb el partit ultra però sí que ha assegurat en roda de premsa des del Congrés que "mentre hi hagi el PP no perilla res a Andalusia" perquè "liderarà el canvi". També ha negat que hi hagi divisions internes per les negociacions amb Vox dins del PP després que el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, o l'exministre de Sanitat Alfonso Alonso hagin censurat el programa de Vox per eliminar el concepte de violència de gènere. "El que fan és una defensa afèrrissada del que sempre ha estat el PP", ha assegurat.