El PP reclama acabar amb la lliure circulació com a protesta

La decisió del tribunal de Schleswig-Holstein d’acceptar l’extradició de Carles Puigdemont només per malversació i no per rebel·lió ha irritat el PP fins al punt de plantejar-se mesures extremes. Un dels candidats a presidir el partit, Pablo Casado, va demanar ahir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que suspengui a l’Estat l’aplicació de Schengen, l’espai europeu de lliure circulació que suprimeix les fronteres interiors de la Unió Europea. “Si presideixo el PP no es toleraran aquest tipus d’humiliacions a la sobirania nacional d’un país”, va avisar Casado, fent-se seva una proposta que ja havia llançat abans l’eurodiputat Esteban González Pons.

El PP reclama la suspensió de Schengen -que a la pràctica vol dir restablir els controls fronterers-“fins que s’aclareixi si l’euroordre serveix per a alguna cosa o no serveix per a res”. Els estats membres poden demanar restablir el control de fronteres temporalment, però sempre per circumstàncies excepcionals que tinguin a veure amb la seguretat interior o l’ordre públic i sempre que la mesura sigui “proporcionada”. Els estats membres que suspenen Schengen ho fan normalment per qüestions relacionades amb el terrorisme o la immigració il·legal.

González Pons també va assegurar que l’euroordre “no funciona” i que, per tant, Schengen suposa “un risc” per a Espanya. “Avui ha quedat clar que, si no confiem els uns en els altres, no podem treure les fronteres. Vam suprimir les fronteres convençuts que els altres confiaven en nosaltres i que si algun delinqüent se’ns escapava ens el tornarien”, va insistir.

Les contradiccions i els dubtes que genera la resolució d’Alemanya han aflorat dins dels mateixos partits. Mentre González Pons es va mostrar molt bel·ligerant amb la resolució alemanya, el portaveu del PP al Parlament, Santi Rodríguez, va negar que la decisió “desautoritzi” els tribunals espanyols. En canvi, des de Madrid, el portaveu adjunt dels populars al Congrés, Carlos Floriano, va afirmar que la decisió de Schleswig-Holstein “no ha agradat gens” al partit. El mateix ha passat a Ciutadans, que ha fet declaracions dispars respecte a la resolució. Per al líder de Ciutadans, Albert Rivera, la decisió implica l’existència de “dues mesures diferents: els que van donar la cara davant la justícia ho faran per tots els delictes, mentre que els que fugen tenen premi”.

Altres càrrecs del partit taronja a Madrid van criticar contundentment la decisió. “El mal que han fet els magistrats de Schleswig-Holstein transcendeix l’àmbit espanyol. Algun dia s’haurà d’estudiar el qui i el perquè d’aquesta canallada”, va afirmar el portaveu de Cs al Congrés, Juan Carlos Girauta. En canvi, el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va celebrar l’extradició perquè “s’obligarà Puigdemont a venir i donar la cara, com ho hauran de fer totes les persones implicades en el cop a la democràcia”.

Al seu torn, el PSC no va valorar ni positivament ni negativament l’extradició de Puigdemont, però va negar que Llarena hagi quedat desautoritzat.