PSC, PP i Cs avisen que no permetran un altre 6 i 7 de setembre

L’oposició frontal que Ciutadans, PP i PSC van expressar davant l’aprovació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica s’ha transformat un any després en actes per avisar que els partits constitucionalistes no permetran que es repeteixi aquell “disbarat”, en paraules del líder socialista, Miquel Iceta. Amb més o menys bel·ligerància, ahir tots tres partits van fer sentir la seva veu d’alguna manera per tornar a criticar els plens del 6 i 7 de setembre del 2017.

“S’ha de recordar aquest disbarat perquè no es repeteixi mai”, va defensar Iceta. El líder socialista es va voler envoltar de diverses veus crítiques amb els plens del setembre de l’any passat per posar sobre la taula tot un reguitzell d’arguments per explicar que durant les sessions del 6 i 7 de setembre es van “vulnerar els drets dels diputats, l’Estatut i la Constitució”. A banda de la politòloga Àstrid Barrio i de la doctora en dret constitucional Argèlia Queralt, a l’acte hi va participar també l’exportaveu de Catalunya Sí que es Pot Joan Coscubiela, que va deixar clar que hi participava “a títol personal”. “Van convertir una gran il·lusió col·lectiva en una gran ficció política; i van convertir l’astúcia en un autoengany i una estafa política de primera magnitud”, va criticar l’exdiputat, una de les veus més bel·ligerants contra la via unilateral. Aquells plens d’ara fa un any van suposar l’inici del xoc amb l’Estat. Dues jornades maratonianes -com a conseqüència de les interrupcions de l’oposició- i plenes de crispació. “No va ser fer filibusterisme, sinó que vam fer ús de totes les eines parlamentàries per frenar els independentistes”, va defensar el portaveu adjunt dels socialistes a la cambra catalana, Ferran Pedret.

Per no repetir els mateixos errors, Iceta va fer una crida a “restablir el consens catalanista” i va avisar l’independentisme: “Alguns, en la recerca d’un estat, ens faran perdre la nació”. Per a Iceta, la via unilateral no és viable perquè “va acabar com el rosari de l’aurora”.

El 155 com a solució

Com Iceta, ahir el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, va treure pit de l’aplicació de l’article 155, que va “parar el cop d’estat”. En una intervenció davant dels diputats del seu subgrup parlamentari i de membres de la junta directiva del partit, el dirigent popular va posar en valor la feina feta pel govern de l’expresident espanyol Mariano Rajoy que, segons Albiol, va “adoptar les mesures necessàries per evitar que cap de les bogeries que es van votar tinguessin cap recorregut jurídic i polític”.

No pensa el mateix el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ahir va tornar a insistir que el 155 s’hauria d’haver aplicat abans per evitar situacions com les del 6 i 7 de setembre. “Cal fer el que vam fer llavors, però millor. El que no podem fer és no aplicar la Constitució i després acabar en processos judicials”, va defensar en un acte a Barcelona.

El partit taronja va ser la formació que va tenir una actitud més contundent contra la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell. I la cara visible va ser el portaveu de la formació, Carlos Carrizosa, que va demanar aturar el ple diverses vegades. Una actitud que ahir desenes de persones van agrair en un acte a Barcelona, en què el mateix Carrizosa va treure pit de la seva actuació: “Vam defensar la democràcia”.

Totes tres formacions van coincidir a recordar aquelles dues jornades amb tristor. La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va afirmar haver viscut aquells dos plens amb “una immensa pena, indignació, incredulitat i impotència”. Ara bé, la cap de l’oposició va advertir: “Mai més el constitucionalisme serà trepitjat”. Un avís a l’independentisme per als mesos que venen.