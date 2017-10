El PSC trenca el pacte municipal amb el PDECat a Terrassa

El PSC ha trencat el pacte amb el PDECat a l'Ajuntament de Terrassa per les discrepàncies entre les dues formacions a escala nacional, segons ha informat el grup municipal en un comunicat aquest dilluns. "Aquestes discrepàncies, en el context de la difícil situació política al nostre país, han esdevingut finalment un obstacle insalvable", diu el text, que explica que els regidors socialistes, al capdavant dels quals hi ha l'alcalde Jordi Ballart, han decidit trencar el pacte per unanimitat.

El PDECat va signar firmar l'acord amb el PSC l'estiu del 2015, després de la celebració de les últimes eleccions municipals. El comunicat explica que la decisió d'aquest dilluns tindrà "efectes immediats", que comportaran que Ballart redistribueixi les competències de les diferents regidories.

Malgrat que s'al·leguen discrepàncies, Ballart va arribar a un pacte amb el Govern per facilitar l'1-O i es va oposar públicament al 155, en un escrit signat amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, Josep Mayoral (Granollers) i Ignasi Giménez (Castellar del Vallès). En aquell escrit els alcaldes demanaven al PSC que no donés suport a la intervenció de l'autonomia.

Ballart va arribar a dir que deixaria el partit i l'alcaldia si el PSC votava a favor del 155. Finalment, però, l'expresident de la Generalitat José Montilla, únic senador del PSC, va abandonar el seu escó en el moment de votar.