El PSOE i ERC avancen en la fórmula pel diàleg entre governs

La negociació continua, però els acords s'hauran de fer esperar. El PSOE i ERC han acabat aquest dimarts la tercera reunió pública per negociar la investidura de Pedro Sánchez, aquest cop a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb la constatació que estan fent "avenços". En quina direcció? En la coincidència que s'han de definir "els instruments necessaris per canalitzar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya", segons han assegurat les dues parts en un comunicat conjunt. No han precisat quins seran aquests instruments ni el que constitueix el punt central: si el PSOE accepta que un sigui rear una taula de negociació entre governs com proposa ERC. Com a novetat, però, sí que han remarcat que aquest conflicte polític s'ha d'abordar "des del respecte i el reconeixement institucional mutu".

La qüestió del reconeixement institucional mutu és transcendent. En els últims mesos Sánchez s'ha negat en reiterades ocasions a agafar-li el telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra, a qui els socialistes han invalidat com a interlocutor. Fonts republicanes consultades per l'ARA interpreten ara que aquest reconeixement institucional a què es comprometen les dues parts suposa avançar cap a la creació de la taula de negociació de govern a govern i aconseguir el "respecte" de l'Estat cap a la presidència de la Generalitat. Per als socialistes, en canvi, podria significar un diàleg a través de les comissió bilateral amb la Generalitat, tal com han defensat fins ara.

A l'espera d'explicacions oficials, ERC i el PSOE han exposat aquest inconcret posicionament a través d'un text de tres paràgrafs que aporta poc més, a part d'una referència genèrica al fet que els dos partits tenen "coincidències notables" en "la recuperació dels drets socials, civils i laborals". Després de la trobada, que ha durat unes dues hores i mitja, no s'ha fixat la data per a una quarta cita, tot i que fonts republicanes han assegurat que "les negociacions continuen". ERC ja havia avançat que en la cita d'avui no es produiria cap acord definitiu i així ha sigut. No només perquè veia les posicions encara "lluny", sinó per les decisions judicials que s'han de conèixer en les pròximes setmanes. Segons els republicans, de la falta de concrecions se n'ha de fer la següent lectura: les converses "avancen", però cap de les dues parts vol fer manifestacions públiques que puguin entorpir l'acord.

Crítiques dels CDR i l'ANC

Els dos partits han preferit optar per una certa ambigüitat sobre el lloc i l'hora de la reunió d'aquest dimarts. Tot i anunciar que no començaria fins les 12 del migdia, més tard han admès que la trobada havia començat dues hores abans. El ball d'horaris podria ser interpretat com una maniobra per esquivar eventuals protestes.

Mentre ERC i el PSOE es reunien, els CDR han criticat que s'estiguin produint aquestes converses. "Veiem, en aquest simulacre de negociació, un frau, un insult i un menyspreu al conjunt del poble català", han expressat a través d'un comunicat. Segons ells, no es pot dur a terme cap negociació mentre l'Estat no accepti una amnistia i "un mediador internacional". La pressió sobre ERC s'ha materialitzat també per una altra via. La seu dels republicans ha despertat avui amb la pintada "L'autodeterminació no es negocia, és un dret", reivindicada pels CDR.

Les negociacions també han sigut criticades per les assemblees de l'ANC a l'exterior, que han expressat el seu rebuig al fet que ERC o JxCat acabin col·laborant en la investidura. "És contraproduent explicar a Europa que Espanya és un règim autoritari sense divisió de poders i amb presos polítics i, al mateix temps, apuntalar un dels partits del règim espanyol, com és el PSOE", han conclòs.

La pressió de la dreta

El nou comunicat ha provocat reaccions de tots colors. Des de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach ha qualificat de "bona notícia" que s'estiguin "aproximant" les posicions d'ERC i el PSOE. Per part del Govern, la portaveu, Mertixell Budó, ha defugit fer comentaris per una qüestió de "prudència i distància". L'argument que verbalitza és que és una negociació entre partits i no entre governs, però la qüestió de fons és que aquest silenci beneficia que no hi hagi distorsions en les converses.

De la dreta han arribat totes les crítiques. "¿[El PSOE] considera la Generalitat al mateix nivell que el govern de França o d'Alemanya? ¿Tractarà a Quim Torra com un homòleg?", s'ha preguntat el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Montesinos. Per la seva banda, la portaveu de la gestora de Cs, Melisa Rodríguez, ha dit que les negociacions entre PSOE i ERC busquen "dinamitar" Espanya.

Per la banda del PSOE, hi ha hagut paraules que empenyen cap a l'acord i d'altres que no tant. La vicepresidenta del govern en funcions, Carmen Calvo, ha considerat ben encaminada la negociació, mentre que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha retret a PP i Cs que no vulguin abstenir-se, cosa que evitaria haver de "dependre d'una negociació amb un partit independentista". Aquesta crida, però, és encara compatible amb buscar l'acord amb ERC, ja que ni els populars ni el partit taronja volen saber res del PSOE.