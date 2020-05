El PSOE aigualeix l'acord amb EH Bildu i no es compromet a derogar íntegrament la reforma laboral

Ni tan sols la portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, sabia si havia arribat a un pacte amb el PSOE per abstenir-se en la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma aquest dimecres al Congrés. Ha estat el president espanyol, Pedro Sánchez, qui ha anunciat el que ella acabaria votant poc després. "Se m'ha avançat. Que anunciï que ens abstindrem significa que hem arribat a un acord per derogar íntegrament la reforma laboral", es congratulava en el seu torn de rèplica la portaveu de la formació abertzale a la cambra baixa. Hores després, ja al vespre, transcendia un document en el qual, efectivament, les dues forces de l'executiu de coalició i EH Bildu pactaven tres punts. El primer deia que "es comprometien a derogar de manera íntegra la reforma laboral de 2012 i que es faria efectiva abans de finalitzar les mesures extraordinàries adoptades pel govern en matèria econòmicai laboral derivades de la crisi originada pel covid-19". A la mitjanit, el PSOE ha enviat una rectificació en què substitueix aquest redactat pel del pacte de govern amb Unides Podem.

En el nou acord que els socialistes han traslladat adjunten alguns dels punts que van acordar amb els socis de coalició. Concretament, que amb caràcter urgent es prioritzarà eliminar la possibilitat d'acomiadar per absentisme causat per malaltia; les limitacions a l'àmbit temporal del conveni col·lectiu, fent-lo arribar més enllà de les previsions que contingui, després de la finalització de la seva vigència i fins a la negociació d'un nou; i la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els convenis sectorials. El text és literalment el mateix que el de l'acord de govern de PSOE i Unides Podem de finals de desembre de l'any passat i no s'especifiquen horitzons temporals. Ja aleshores va haver-hi debat entre les forces de coalició sobre com es perfilava el text de l'acord, perquè els socialistes apostaven per derogar els "aspectes més lesius" de la reforma laboral i Podem per l'eliminació completa.

Fonts del PSOE asseguren que EH Bildu ha acceptat aquests canvis però des del partit independentista basc mantenen el silenci -la modificació s'ha conegut a la mitjanit-. Aquest dimecres al matí s'havia allargat la incògnita de si Bildu s'abstindria o votaria en contra de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma perquè estava negociant lluny del focus dels mitjans. Aquest dimarts fonts del partit assenyalaven que el pacte del govern espanyol amb Cs complicava l'escenari, però no ha estat fins aquest dimecres al matí quan s'ha revelat que el que estava negociant de manera discreta l'esquerra abertzale era la derogació íntegra de la reforma laboral del PP.

"Creiem que seria una petita victòria no del nostre grup, sinó de tots els treballadors i treballadores, agents socials, sindicats i forces polítiques que tant hem lluitat per acabar amb aquesta reforma tan injusta pels treballadors i tan beneficiosa per les patronals i les grans empreses", afirmava Aizpurua en la seva intervenció inicial al ple d'aquest dimecres. S'ha estat negociant entre passadissos i Sánchez ha avançat l'acord en el seu torn de rèplica, sense que Aizpurua ho sabés. És possible que en aquell moment no estigués confirmat del tot perquè fins hores més tard no s'ha publicat el document -posteriorment esmenat-, que havia estat aplaudit a les xarxes socials per dirigents de Podem com Pablo Echenique i dels comuns com Jaume Asens i Joan Mena, però no del PSOE.

Como parte del acuerdo de prórroga del estado de alarma, hoy PSOE, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Bildu hemos acordado adelantar la derogación de la reforma laboral del PP que figura en el acuerdo de gobierno entre PSOE y UP-ECP-GEC. 💪 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) May 20, 2020

Pactes amb Cs, PNB i Bildu

Sánchez arribava al ple sense suports i els últims dies el seu partit havia intentat cultivar l'entesa amb PNB, Cs, EH Bildu, Esquerra i fins i tot JxCat. Els únics amb qui no va reeixir va ser amb els independentistes catalans, que demanaven el retorn de les competències per gestionar el desconfinament i, concretament els liderats per Gabriel Rufián al Congrés, posar data a la reactivació de la taula de diàleg. Per a la formació taronja era incòmode pactar amb el govern espanyol en paral·lel a un possible acord amb ERC, tal com van manifestar els seus dirigents, però finalment amb els republicans no hi va haver entesa. Aquest dimecres, però, s'ha reflectit un pacte amb EH Bildu que la dreta no coneixia, tampoc Cs, i els líders del PP han posat el crit al cel.

Sánchez negocia el estado de alarma con los proetarras que ayer atacaron la casa de su candidata en País Vasco. Y lo hace a cambio de derogar la reforma laboral que ha creado 3 millones de empleos y que ampara los ERTE para 4 millones de familias. España no merece este presidente pic.twitter.com/KovB7Gh3Ps — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 20, 2020

"Sánchez li ha entregat a Bildu la derogació íntegra de la reforma labora a canvi de la seva abstenció. Sincerament, no entenc com Cs ha pogut donar suport a aquesta tramposa i lesiva pròrroga", ha piulat la portaveu dels conservadors, Cayetana Álvarez de Toledo. El president del partit, Pablo Casado, també ho ha criticat: "Sánchez negocia l'estat d'alarma amb els proetarres que ahir van atacar la casa de la seva candidata a Euskadi. I ho fa a canvi de derogar la reforma laboral que havia creat ttres milions de llocs de treball i que empara els ERTO per a quatre milions de famílies. Espanya no mereix aquest president", ha piulat.

Flexibilització de la regla de despesa

El que sí que es manté inalterable en l'acord d'EH Bildu amb l'executiu és que les entitats locals, forals i autonòmiques de Navarra i Euskadi disposaran d'un marge superior per destinar a polítiques per pal·liar els efectes del covid-19. El que gastin per a aquest fi quedarà exceptuat del còmput de la regla de despesa i la capacitat d'endeutament de Navarra i Euskadi s'establiran en funció de les seves respectives situacions financeres.