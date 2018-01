El PSOE avala la decisió de Rajoy d'impugnar la investidura

La unitat d'acció entre PP i PSOE amb Catalunya es manté sense fissures. Mariano Rajoy i Pedro Sánchez han parlat aquest matí abans que la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciés la intenció de presentar un recurs al Tribunal Constitucional (TC) en contra la candidatura a la investidura de Carles Puigdemont si ho avala primer el Consell d'Estat, a qui han demanat un informe preceptiu.

Fonts socialistes avancen que Sánchez dona suport a la iniciativa, en la mateixa línia des de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Ferraz només s'ha sortit de la unitat d'acció un cop des de l'1-O, quan va condemnar la violència policial i va demanar la reprovació de Sáenz de Santamaría, que després va retirar.

Des de llavors Rajoy s'ha assegurat en tot moment la unitat amb Sánchez, amb qui ha aconseguit refer ponts de cara aquesta segona part de la legislatura i fins i tot avenir-se a parlar de la reforma del sistema de finançament autonòmic o un pacte pel repartiment de l'aigua a l'Estat.

Dimarts passat, en un acte a Sevilla, Sánchez ja va confirmar que donaria suport als recursos qu presentés el govern espanyol per evitar la investidura de Puigdemont. És l'executiu de Mariano Rajoy l'únic que té potestat per demanar la suspensió immediata invocant l'article 161.2 de la Constitució.

Sense comunicació amb Rivera

Amb qui no ha parlat Rajoy en canvi, és amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera. El president espanyol segueix així la mateixa estratègia que amb l'aplicació de l'article 155: buscar la unitat d'acció dels dos grans partits espanyols i deixar per a més tard la negociació amb Rivera. La novetat, en aquest cas, és que Rajoy ni ha parlat amb el líder de Cs en un moment que el partit lila torna a créixer com l'espuma en les enquestes i que el PP ha passat a l'ofensiva contra les seves polítiques.

Amb tot, els de Rivera ja fa dies que havien anunciat que donarien suport a la presentació de qualsevol recurs per evitar que Puigdemont fos investit president.