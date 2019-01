El PSOE demana la "dimissió immediata" d'un alcalde del PP per haver fet "apologia del Franquisme" en un vídeo

El PSOE de la Rioja ha demanat aquest divendres la dimissió immediata de l'alcalde del PP de Gallinero de Cameros (La Rioja), Miguel Ángel Gómez de Pedro, per "apologia del franquisme". L'home apareix en un vídeo, del qual s'ha fet ressò el diari digital 'Rioja2', amb una bandera espanyola preconstitucional de fons i es presenta com si fos el dictador. "Un any més em veig obligat a tornar per donar un missatge de Nadal digne i conseqüent", diu l'alcalde, mentre la dona que s'asseu al seu costat somriu.

"La glòria d'Espanya descansarà sempre en la seva unitat –continua–. Qui contra ella treballa serveix els propòsits dels nostres enemics", i anuncia una "guerra sense descans" contra els "explotadors de la política, els que enganyen l'obrer honrat i els estrangers i immigrants" que "intenten destruir Espanya". El vídeo acaba amb l'alcalde realitzant la salutació feixista.

Segons els mitjans locals, Gómez de Pedro va enviar ahir una carta a la premsa de la regió demanant disculpes "sinceres" i explicant que el contingut del vídeo és una paròdia, tot i que admet que és "de mal gust i sense gràcia". "És evident que els temes abordats i els símbols utilitzats poden molestar els que vegin el vídeo sense entendre el context, una innocentada dirigida a familiars i amics", conclou, i insisteix que el vídeo no té "res a veure" amb el PP ni amb l'Ajuntament.

Malgrat les disculpes, el PSOE considera que en un país democràtic "no hi cap un representant públic que realitza, fins i tot com a broma, apologia de la dictadura franquista". En el mateix sentit, lamenta que el PP de la Rioja no hagi "dit res" sobre el vídeo. "Com a partit constitucionalista que diu ser, hauria de mostrar la seva repulsa de la imatge i les paraules de l'alcalde", sentencia.