La nova etapa de diàleg incrementa la distància del PSOE respecte al PP, segons el CIS

La nova etapa de diàleg oberta entre el govern espanyol i el català incrementa la distància del PSOE respecte al PP. Segons l'últim baròmetre del CIS –elaborat entre l'1 i l'11 de febrer–, el partit que lidera Pedro Sánchez incrementaria els seus suports si se celebressin ara les eleccions. Així, obtindria un 30,9% dels vots, cinc dècimes més que en l'última enquesta del mes de gener. En canvi, el PP continuaria perdent suports, retrocediria un punt respecte al sondeig de fa un mes i obtindria un 18,9% dels vots.

Unides Podem, per la seva banda, pateix un petit retrocés respecte al gener, de dues dècimes, i obtindria un 13,6% de percentatge de vot. En canvi, Ciutadans recupera posicions i creix gairebé dos punts i se situa al 8,1%. Vox manté la seva quarta posició amb un 13,4% de vots. Més País, el partit d'Íñigo Errejón, continua baixant a les enquestes i en aquest baròmetre perd dues dècimes respecte al gener.

Pel que fa a ERC i JxCat, els republicans perden 6 dècimes i se situen en un 3,3%, mentre que JxCat es recupera lleugerament, augmenta 4 dècimes respecte al mes de gener i obté un 1,8% dels vots, encara lluny dels republicans. La CUP, per la seva banda, manté l'1% dels vots. PNB i EH Bildu, en canvi, perden suports. Els jeltzales retrocedeixen tres dècimes i obtenen un 1,3% dels vots, mentre que el partit de l'esquerra abertzale baixa fins a l'1,1% (dues dècimes menys respecte al gener).

Valoració de líders polítics

Pel que fa a la valoració dels líders de les principals formacions polítiques, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, continua sent el dirigent més ben valorat, tot i que no arriba al 5 i obté un 4,5. El president del PP, Pablo Casado, en canvi, remunta posicions i es converteix en el segon líder més ben valorat, amb un 3,7, la mateixa nota que el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, que, tot i que creix la seva valoració, obté la mateixa nota que Casado. Alberto Garzón (Esquerra Unida) obté un 3,6, mentre que la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, també recupera posicions i obté un 3,5. Íñigo Errejón (Més País) manté el 3,3 de fa un mes, i el líder de Vox, Santiago Abascal, continua sent el dirigent més mal valorat, tot i que augmenta dues dècimes i aconsegueix un 2,8.