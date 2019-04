El PSOE veu Casado “inhabilitat” per governar Espanya per haver acusat Sánchez de tenir "les mans tacades de sang"

El secretari general del PSOE, José Luís Ábalos, ha considerat aquest dilluns que el líder del PP, Pablo Casado, està "inhabilitat" per governar Espanya pels seus excessos verbals contra Pedro Sánchez, que veu en un "crescendo" continuat després que avui mateix hagi dit que el president espanyol prefereix tenir "les mans tacades de sang" que les "mans blanques", pel suport de Bildu als decrets de l'executiu. Ábalos ha considerat un "deliri" i una "indignitat" les seves paraules, i ha reivindicat la posició "propositiva" del seu partit davant les desqualificacions dels altres.

El partit, doncs, continua intentant portar la campanya al terreny social i escapar-se d'altres debats. De fet, responent sobre la qüestió catalana i la possibilitat d'acords amb independentistes, Ábalos no ha volgut teoritzar sobre si hi pactarien, perquè la seva aspiració és tenir un govern "fort" que no hagi d'entrar a negociar amb altres partits. Però tampoc hi ha tancat la porta.

A més, Ábalos ha burxat també contra l'actitud d'Albert Rivera, a qui veu "lluitant per la quarta o cinquena posició, per molt que digui «som-hi!» [«¡Vamos!», en al·lusió al lema de campanya de la formació taronja]. Sobre el veto de Ciutadans, Ábalos ha assegurat que "si ells diuen que no, doncs és que no", i ha deixat clar que ells tenen una "actitud de diàleg" oberta, però que cada cop que els estenen la mà "se'n van més a la dreta".

Sense cara a cara

El secretari d'organització ha anunciat que no participaran en el cara a cara proposat per Mediaset amb Pablo Casado i Pedro Sánchez, perquè, ha dit, són les dretes les que han d'aclarir qui les lidera. No ha dit, però, si accediran als debats a cinc, amb Vox, com ha proposat Atresmedia, o a quatre, sense la formació d'ultradreta, a Televisió Espanyola.

Ingrés mínim vital

El PSOE va detallant el seu programa electoral de cara a les eleccions del 28 d'abril, posant lletra petita a algunes de les propostes plantejades en el resum del programa presentat a l'inici de la precampanya. El secretari d'organització socialista, José Luis Ábalos, ha anunciat aquest dilluns que l'ingrés mínim vital que aprovarà el partit si governa, i que ja va ser anunciat en aquell document, serà d'entre 580 i 858 euros per a famílies amb fills a càrrec, depenent del nombre de descendents.

Ábalos ha explicat que la mesura –que ja costava en anteriors programes del PSOE, tot i que amb quantitats inferiors–, serà compatible amb les rendes garantides de les comunitats autònomes, com la que impulsa el Govern a Catalunya, i servirà per "evitar caigudes en l'absoluta exclusió", en el cas de les famílies en risc de quedar desprotegides pel sistema.