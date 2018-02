El PSOE rebutja que el 155 s'utilitzi per tocar la immersió

La intenció de Mariano Rajoy d'acabar amb la immersió lingüística a Catalunya no té el suport de tots els partits constitucionalistes. Amb cert retard, el PSOE ha deixat clar aquest divendres que rebutja l'ús de l'article 155 per modificar el model lingüístic a les escoles catalanes. Per a la número quatre del partit, Carmen Calvo, això li pertoca al Parlament o bé al nou Govern que es formi després de la investidura bloquejada, i ha assenyalat que la intervenció de la Generalitat no és per aprovar mesures d'aquest calat.

De fet, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, s'ha posat en contacte aquest mati amb el ministre d'Educació per traslladar-li la seva intranquil·litat amb aquesta mesura. Ja ho va defensar ahir la portaveu del PSC al Congrés, Meritxell Batet, qui va assegurar que els socialistes sempre estaran en contra que "se segregui" als nens a les escoles en funció de la llengua.

En roda de premsa des de Ferraz, Calvo ha evitat criticar directament al govern espanyol perquè asseguren que no saben "exactament" què pretén fer el govern espanyol, però que ha fet una crida a "viure amb absoluta normalitat" l'existència de llengües cooficials a Espanya, que "són una riquesa". De fet, els socialistes sempre han defensat a ultrança la immersió des del Congrés dels Diputats. Però l'aval a l'article 155 els situa en una difícil situació: l'argument de Ferraz és que l'únic responsable de les decisions que pren amb la intervenció és el govern espanyol i que el socialistes n'exerceixen la funció de control des del Senat.

El ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha ratificat aquest divendres després del consell de ministres la seva intenció d'imposar el castellà a les escoles catalanes, però no ha aventurat de quina manera ho farien. Calvo els ha recordat que el 155 ha de servir per "garantir les circumstàncies quotidianes de la vida a Catalunya". I ha reclamat de nou a l'independentisme que "mogui peça" per formar govern ja i acabar amb una situació "desesperant". "Es tracta que els independentistes tanquin les seves polèmiques, han de formar govern, estan jugant a un joc incomprensible i insostenible", ha conclòs.