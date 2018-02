"No es pot carregar els consensos": front comú dels partits catalans, inclòs el PSC, contra l'atac de Rajoy a l'escola

Rebuig frontal de les forces polítiques catalanes al Congrés a la idea del govern espanyol de proposar l'escolarització en castellà a Catalunya aprofitant l'aplicació de l'article 155. El diputat d'En Comú Podem Joan Mena ha acusat l'executiu de Mariano Rajoy de "perpetrar un atac en majúscules" a l'escola catalana i la "convivència lingüística". "Imposa per la força allò que no pot aprovar democràticament al Parlament", ha criticat Mena en una roda de premsa a la cambra baixa espanyola en què ha recordat que el PP és "gairebé una força extraparlamentària a Catalunya" i pretén "dinamitar els consensos socials, polítics i pedagògics". A més, ha destacat que el que busca Rajoy està previst a la Lomce, una norma que va comptar amb el "rebuig unànime" de la comunitat educativa i que es va "paral·litzar" al Congrés durant aquesta i la passada legislatura.

Les reivindicacions de Mena les ha secundat el coordinador de diputats i senadors del PDECat, Jordi Xuclà, que ha asseverat que el govern espanyol no té "legitimitat per canviar el model d'ensenyament". A més, ha remarcat que el 21-D va sortir una "amplíssima majoria favorable al model d'integració de l'escola amb el català com a llengua vehicular", i ha inclòs els representants del PSC dins d'aquest grup. Xuclà s'ha referit a la llei d'educació de Catalunya aprovada pel tripartit, que va instaurar que el català era la llengua vehicular a l'escola.

Missatge al PSOE

Mena ha volgut adreçar-se al PSC i també al partit a escala estatal per deixar-los clar que "mai va existir un 155 quirúrgic". "Mai és tard per rectificar i, si s'és coherent, avui és el moment d'acceptar-ho", ha apuntat Mena, que ha recordat que els socialistes van avalar la liquidació de l'autogovern amb el 155. Així, Mena ha subratllat que aplicar aquest precepte constitucional va ser el "primer pas per imposar un projecte centralitzador en contra de la riquesa i la pluralitat de l'Estat". "El PP mai ha entès el país que governa", ha sentenciat. Al seu torn, Xuclà també ha instat els socialistes a aixecar el seu suport a l'aplicació de l'article 155.

El PSC també ha mostrat el seu rebuig a la proposta de la Moncloa i, per boca de la seva portaveu al Congrés, Meritxell Batet, ha deixat clar que el seu partit no està a favor de "segregar per raons de llengua". "Esperem que es quedi en un estudi i que no es tiri endavant", ha assenyalat Batet, que ha definit el model de l'escola catalana com un sistema que garanteix la "cohesió social" a Catalunya. Tanmateix, la portaveu socialista ha volgut separar aquesta iniciativa de Rajoy amb l'aplicació del 155 i l'ha limitat a la necessitat de convocar eleccions en un moment en què Carles Puigdemont "va fer deixadesa de les seves responsabilitats". Batet ha apuntat que aquest posicionament també és compartit pel PSOE, que no és partidari d'intervenir en el sistema d'ensenyament de les comunitats autònomes des del govern espanyol.

El líder d'Units per Avançar, que ha fet coalició amb els socialistes a les eleccions del 21-D, Ramon Espadaler, ha escrit a Twitter que "no és tolerable que el PP dicti la política lingüística de la mà de Societat Civil Catalana".

Llegeixo q “Rajoy transmet a SCC q el Ministeri Educació estudia incloure una casella x castellà a la preinscripció escolar”. No és tolerable q @PPopular dicti la política lingüística de la mà de @Societatcc. Per a @UnitsCat aquesta és una raó més x fer Govern ja i derogar el 155 — Ramon Espadaler (@Ramon_Espadaler) 15 de febrero de 2018

Mena ha atribuït aquesta proposta a la guerra entre PP i Cs, i la diputada d'ERC Teresa Jordà ha recordat que "Cs va néixer a Catalunya per sembrar la inconvivència i carregar-se el model d'èxit de l'escola catalana". Aquesta pretensió és comprada pel PP", ha continuat. En aquest sentit, Jordà ha criticat que "si el govern de l'Estat decideix a través del 155 carregar-se el model lingüístic, serà una demostració que vol fer mal als ciutadans". "Té segrestat el nostre país. La llengua no està en venda: per aquí no hi passarem", ha sentenciat.

Nou govern a Catalunya

Tant el PDECat com En Comú Podem han recalcat la necessitat que es configuri aviat un nou govern a Catalunya per començar a prendre decisions en matèria educativa i evitar la intervenció de la Moncloa. "Una de les responsabilitats d'aquest nou govern serà preservar l'autogovern", ha insistit Xuclà. En aquest sentit també s'ha expressat Jordà, que ha reclamat un govern "efectiu ja" per "aixecar la llosa del 155".

Mena ha anunciat que En Comú Podem sol·licitarà la compareixença del ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, perquè expliqui amb detall els plantejaments de la Moncloa i, a més, abordarà aquesta qüestió en la pròxima sessió de control. Probablement aquest divendres en consell de ministres Méndez de Vigo tindrà l'oportunitat de manifestar-se.