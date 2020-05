Iglesias diu que els Jordis són "dos demòcrates" però que el seu govern "complirà" el que dictin els tribunals

El nou informe d'Amnistia Internacional demanant la llibertat del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, continua portant cua a Madrid. El govern de Pedro Sánchez ha decidit defensar el paper de l'organització, però desvincular el clam d'Amnistia de les capacitats que té l'executiu per posar en llibertat els Jordis. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ho va assenyalar dimecres al Congrés preguntat per Junts per Catalunya i la CUP en la sessió de control al Congrés, i aquest dijous el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha anat un pas més enllà i ha reconegut el paper dels Sànchez i Cuixart, assegurant que són uns "demòcrates", però ha assegurat que estan lligats de mans i mànigues i que el cas està en mans de la justícia, "agradi o no".

Iglesias ha fet aquesta valoració ja gairebé en temps de descompte interpel·lat pel diputat de JxCat Ferran Bel, ja que el també líder d'Unides Podem s'ha oblidat de respondre al diputat del partit independentista durant el torn de rèplica de la compareixença davant la comissió de Reconstrucció Social i Econòmica del Congrés. "Considero Sànchez i Cuixart dos demòcrates que hauran de formar part del debat polític fonamental per superar des del consens i la legalitat un conflicte polític que ha fet de molt de mal", ha dit recordant que els ha visitat a la presó als dos. Ara bé, ha insistit, en la línia del ministre de Justícia, que el govern espanyol "complirà la llei i el que dictin els tribunals de Justícia ens agradi més o menys". "Però cal complir-ho", ha puntualitzat.

JxCat "ha evolucionat en una direcció positiva"

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, tenia previst ahir dimecres preguntar per aquest tema a Iglesias durant la sessió de control, però a últim moment l'executiu va derivar la pregunta al ministre de Justícia. Durant la compareixença en comissió, Iglesias també ha defensat que no tindria problemes en "dialogar" amb l'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, que havia estat proposat per comparèixer a la comissió però finalment va ser vetat. De fet, Iglesias ha lloat que JxCat hagi "evolucionat" en una direcció "positiva" respecte "l'antic" perfil de Convergència, sobretot en matèria social, però que estaria bé que "ho diguessin de forma clara".