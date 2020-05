Paluzie i Baños, en la cursa per presidir l'ANC

L’actual presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, i l’exdiputat de la CUP, Antonio Baños, han presentat candidatures al secretariat nacional i, opten, per tant, a dirigir l'entitat independentista a partir del 20 de juny, quan es constitueixi la nova direcció després de les eleccions que tindran lloc una setmana abans. Segons ha pogut saber l’ARA, són els dos noms més destacats de les 126 candidatures de socis que es postulen per a la direcció i que ara hauran d’aconseguir l’aval de dues assemblees territorials.

Paluzie, màxima representant de l’Assemblea els últims dos anys, ha decidit tornar-s'hi a presentar, però avisa que farà un pas al costat si es repeteixen les disputes internes que hi va haver després dels comicis anteriors. “El nou secretariat serà qui ho decidirà, però si no em sento còmoda no continuaré; tot dependrà del secretariat que surti escollit", deixa clar Paluzie, que el 2018 va ser elegida presidenta com a solució de consens davant la pugna entre els partidaris d’Adrià Alsina, excap de comunicació de l’ANC i pròxim a l’expresident Jordi Sànchez, i del president del CIEMEN, David Minoves, a qui acusaven de voler portar l’entitat cap als postulats d’ERC per la seva antiga militància als republicans, tot i defensar l’acostament als CDR.

La millor prova és que 71 dels 77 membres del secretariat (quatre dels quals no hi eren) la van escollir presidenta en una victòria inapel·lable que ja s’havia guanyat abans arrasant en les votacions de les bases, amb més de 2.000 vots de diferència respecte al segon classificat, el cofundador del Cercle Català de Negocis i actual president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell.

El vicepresident de l’entitat, Pep Cruanyes, en canvi, ha preferit deixar la direcció i no s’ha presentat al secretariat. La mà dreta de Paluzie també va ser la figura de consens escollida davant el desencontre entre els seguidors de Canadell i Minoves, que no van obtenir els dos terços de majoria necessaris per ser escollits com a número 2 perquè gairebé van empatar. Tots dos van acceptar que l’historiador i advocat, el quart més votat en les eleccions, fos el vicepresident i així es desfés la divisió.

Qui sí que vol tornar a plantar batalla és Baños, que ha defensat en els últims temps la necessitat de renovar l'entitat. Fa dos anys va ser exclòs de la cursa electoral per haver participat en una tertúlia radiofònica quan el reglament electoral establia que els aspirants no podien fer campanya més enllà dels actes que organitzava la mateixa ANC quan ja s’havien proclamat els candidats. Una decisió controvertida que va ser criticada pel mateix Baños, que va retreure a la direcció que dos anys abans també fos expulsat de la cursa electoral pel mateix motiu, tot i que llavors el van readmetre després de presentar-hi un recurs.

Per aquest motiu, Baños es cura en salut i remarca que encara no és oficialment candidat. "No es poden publicitar les candidatures fins que tinguis els avals i es confirmi que tot està en ordre i, per tant, jo encara no soc candidat", exposa en declaracions a aquest diari. "No tinc els avals ni la conformitat de la junta electoral, encara", afegeix, i espera a fer-ho oficial divendres quan s'anunciïn les llistes.

I és que l es a ssemblees de b ase decidiran si atorg uen o no els avals entre el 8 i el 15 de maig, i aquells als quals no els sigui concedit "tindran l'oportunitat d'intentar- ho de nou" entre el 16 i el 19 de maig. Les candidatures definitives per als quatre blocs del s ecretariat –nacional, territorial, sectorial i jove– seran proclamades provisionalment el 24 de maig, i definitivament el 29 de maig. En aquestes eleccions hi podran votar els 44.981 socis de l'ANC, 400 més dels que ho van poder fer en l'última assemblea general.

Alsina s'hi presenta amb "un perfil més baix"

Alsina també ha decidit tornar-se a presentar al secretariat però amb "un perfil més baix que fa dos anys, per ajudar en tot el que calgui". En aquest sentit, el professor de periodisme i comunicació de la Universitat de Vic afirma que "estarà a disposició dels candidats més votats" i que de moment no es planteja optar a la presidència. "Si revaliden l’actual presidenta, no soc ningú per rebatre-ho", deixa clar abans de ressaltar: "Estem en una situació més complexa que mai i ara cal potenciar l’ANC perquè tingui la vitalitat que es mereix" i "evitar les pugnes internes".

Minoves ha rebutjat fer el pas per "la pèrdua de la centralitat i transversalitat" que ha patit, segons el seu parer, l'entitat els últims dos anys. "No he vist cap necessitat de presentar-m'hi perquè discrepo amb la direcció i amb el full de ruta que s'ha aprovat, amb el qual no em sento representat perquè ha perdut el sentit que li va donar més força, que és el de la mobilització, i ara gaudeix de menys capacitat d'incidència respecte als partits", explica el president del CIEMEN, a qui encara li couen les batalles internes que es van viure fa dos anys.