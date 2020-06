El Parlament aprova reclamar a Pujol que torni els diners presumptament defraudats a Hisenda

El Parlament ha aprovat aquest divendres una proposta de resolució de Ciutadans per exigir a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol que torni els 885.000 euros que presumptament va defraudar a Hisenda en un exercici fiscal ja prescrit. La intenció de la iniciativa és que la cambra, a través del seu president, Roger Torrent, plantegi al president que liquidi "voluntàriament" aquest deute, ja que en estar prescrit l'Agència Tributària no li pot requerir. "Encara que el deute hagi prescrit, existeix", ha lamentat el president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, en una roda de premsa.

Tots els grups han votat a favor de la proposta de resolució, tot i que JxCat ha votat en contra del punt que insta el Govern a adoptar "totes les mesures necessàries en matèria de transparència" per "exigir a tots els expresidents la presentació i publicació de les seves declaracions, béns i activitats a l'inici i al final de cada legislatura". "Entenem que aquest punt és una manera més de qüestionar el tema de les oficines dels expresidents de la Generalitat", ha argumentat el diputat Marc Solsona. Al seu torn, el diputat d'ERC José Rodríguez s'ha preguntat si "les informacions que vinculen Felipe González amb els GAL es podran debatre al Congrés".

En paral·lel, la cambra també ha de debatre avui la reclamació de Cs i el PSC perquè comparegui l'expresident Artur Mas a la cambra legislativa perquè doni explicacions sobre la sentència del cas Palau, ratificada pel Suprem fa unes setmanes. I, finalment, Cs també ha requerit la compareixença de Laura Borràs, després que la Sindicatura de Comptes certifiqués a principis de maig que la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que dirigia l'ara portaveu de JxCat al Congrés, va fraccionar una sèrie de contractes. Ciutadans s'alinea així amb el partit a Madrid, que justament aquesta setmana ha tornat a presentar una llei contra la corrupció al Congrés que busca protegir els drets dels denunciants i que es votarà demà.

"Parlarem de pactes electorals quan s'acostin les eleccions"

Pel que fa a l'escenari electoral que s'ha de concretar en els pròxims mesos a Catalunya, Carrizosa ha xutat la pilota endavant i ha defensat que "ara és el moment de treballar i gestionar Catalunya i Espanya per la pandèmia". "Cal centrar esforços en evitar que es perdin vides i llocs de treball", ha assegurat el dirigent taronja, que abans de la declaració de l'estat d'alarma considerava Quim Torra "expresident" després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el condemnés per un delicte de desobediència, una causa sobre la qual hi ha un recurs que ara ha de dirimir el Tribunal Suprem. Carrizosa tampoc ha sigut clar pel que fa a les converses que abans de la pandèmia existien entre Cs i PP per arribar a un acord de cara a les eleccions: "Parlarem de possibles pactes electorals quan s'acostin les eleccions".

Cs intentarà que el Parlament condemni els textos de Torra

De cara al ple que arrenca demà, Carrizosa ha explicat que han presentat una esmena a una moció d'ERC sobre el racisme amb la intenció que el ple condemni els textos del president de la Generalitat, Quim Torra, "qualificats de racistes pels tres principals partits europeus". "El Parlament, quan fa una censura i una condemna a les actituds racistes, no pot deixar d'incloure aquells textos" publicats abans de l'arribada de Torra a la Generalitat, ha subratllat. El partit taronja també reclamarà la compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè doni explicacions sobre l'agressió racista per part d'un grup de Mossos d'Esquadra al Bages.