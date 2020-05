Montilla defensa el seu fitxatge per Enagás com una manera de continuar el "compromís amb Catalunya i Espanya"

L'expresident de la Generalitat José Montilla (PSC) serà designat conseller d'Enagás, una de les energètiques de l'Íbex-35, d'aquí un mes i per un període de quatre anys. La decisió està previst que s'oficialitzi en la junta d'accionistes del 29 i 30 de juny. Dimarts passat va transcendir la informació, publicada per Crònica Global, i aquest dijous l'ha confirmat l'expresident a través d'un comunicat. El seu salt al sector privat torna a plantejar el debat recurrent sobre les portes giratòries dels polítics cap a l'empresa privada un cop s'allunyen de l'activitat pública. Montilla ha defensat el seu fitxatge per la companyia argumentant que li permetrà "continuar amb el compromís amb Catalunya i Espanya" i li facilitarà "un contacte més directe amb el teixit productiu".

El també exdirigent del PSC recorda la seva experiència institucional no només com a expresident, sinó també com a exministre d'Indústria, Turisme i Comerç (2004-2006), com a senador (2011-2019) i en l'administració local –va ser regidor, alcalde de Cornellà (1985-2005) i president de la Diputació de Barcelona (2003-2004)–, i considera que aquest fet li permetrà aportar "experiència i coneixements acumulats" al servei del funcionament de la companyia. També remarca que Enagás forma part d'una activitat regulada amb "funcions de servei públic" i recorda que un dels seus accionistes és l'Estat (5%). L'expresident socialista acaba el comunicat exposant que, "òbviament", deixarà de rebre la pensió que li corresponia per llei com a expresident de Catalunya. La mateixa llei estableix que en cap cas podria cobrar de dues bandes, ja que fixa diverses incompatibilitats, entre les quals la de formar part del consell d'administració d'empreses. Montilla també va deixar de percebre l'assignació d'expresident mentre va ser senador.

Quan deixen el càrrec, els expresidents de la Generalitat tenen dret a rebre un sou públic en funció dels anys que han estat al capdavant del Govern. A més, quan arriben a l'edat de 65 anys, tenen dret a rebre una "pensió de jubilació vitalícia" consistent en un assignació mensual igual al 60% del que cobraven al mes quan eren presidents. Les dues assignacions són incompatibles amb estar al sector privat o tenir un càrrec públic. Per llei també els correspon el manteniment d'una oficina com a expresidents i la seva corresponent dotació pressupostària. L'entorn de l'expresident informa que l'oficina continuarà funcionant. L'últim càrrec de Montilla va ser el de senador i va deixar-lo perquè Miquel Iceta assumís el seu escó i pogués presidir la cambra baixa. El Parlament havia de validar el canvi de l'un per l'altre, però els partits independentistes van vetar la maniobra.

Una de les grans empreses espanyoles

Enagás, amb seu a Madrid, és una empresa de transport de gas i la que s'encarrega de la gestió tècnica del sistema. Té 11.000 quilometres de gasoductes i tres magatzems subterranis a Serralbo (Osca), Gaviota (Biscaia) i Yela (Guadalajara); a més de quatre plantes de regasificació a Barcelona, Huelva, Cartagena i Gijón. També té el 50% de la planta regasificadora de Bilbao i el 72,5% de la de Sagunt. L'empresa cotitza a l'Íbex-35 des de la seva sortida a borsa l'any 2002.

El 2019 va obtenir un benefici net de 422,6 milions d'euros, un 4,4% menys que l'any anterior. És una de les companyies amb més percentatge de capital cotitzat a la borsa, ja que el 95% està en mans d'inversors, mentre que el 5% restant pertany a l'Estat a través de la SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials). El seu president és el català Antoni Llardén.