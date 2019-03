El Parlament Europeu autoritza la conferència de Vox sobre Catalunya

L'Eurocambra acollirà aquest dimecres una conferència del partit d'ultradreta Vox que es titula "Catalunya, una regió espanyola", i que té com a ponents el secretari general de Vox, Javier Ortega; el portaveu a Catalunya, Jorge Buxadé, i la vicepresidenta de relacions institucionals a les illes Balears, Malena Contestí, segons ha avançat l'ACN i han confirmat fonts de l'Eurocambra a l'ARA. En aquest cas, els serveis de seguretat de l'Eurocambra no han considerat que hi hagi cap risc, com sí que es va argumentar per anul·lar l'acte que havien de celebrar el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont. A més, s'especifica que la decisió no ha involucrat el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, perquè la seva intervenció només es requereix quan les conclusions del servei de seguretat són negatives.



Fonts de l'Eurocambra ja anticipaven fa una setmana que l'organització d'aquesta conferència ha complert tots els terminis i processos habituals, cosa que no va passar amb l'acte de Torra i Puigdemont. A més d'això, en aquell cas es van detectar indicis que si l'acte se celebrava hi hauria problemes per mantenir l'ordre al Parlament Europeu, perquè es va despertar el malestar i la reacció d'alguns eurodiputats. L'acte de Vox, que acull el partit dels reformistes i conservadors europeus, assegura en la seva convocatòria que servirà per entendre "la verdadera història d'Espanya" després que durant dècades "d'inacció política" i "cap control del govern" hagin permès que es produís un "cop d'Estat" en una de les "regions espanyoles".

A banda, també es va anul·lar un acte en què havien de participar membres de la Falange i Democracia Nacional per motius de seguretat. Tot i això, la setmana passada els seus membres van acabar participant en un debat a l'Eurocambra que no va ser anunciat.

Aquesta polèmica pel veto o autorització de conferències va traslladar la tensió per l'inici del judici a l'Eurocambra i no va acabar aquí. Aquest mateix dilluns se celebra finalment un acte de Plataforma per la Llengua sobre el català i amb la coordinació de l'eurodiputat del PDEcat, Ramon Tremosa. Inicialment s'havia suspès argumentant que no es podia celebrar per la campanya electoral, però finalment s'ha acabat autoritzant.

L'acte de Puigdemont i Torra a l'Eurocambra es va anul·lar després que diputats del PP, el PSOE i Ciutadans enviessin una carta al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, demanant que s'impedís l'acte, no per problemes de seguretat, sinó al considerar que no es podia acollir a una persona "fugada" de la justícia a l'Eurocambra.

Sobre la presència de Vox a l'Eurocambra, cal recordar que els últims sondejos pronostiquen l'entrada de la formació d'ultradreta amb fins a 7 eurodiputats. Però formacions de la mateixa òrbita que el partit d'Abascal d'altres països europeus ja fa anys que tenen representació al Parlament Europeu i, a més, també es preveu que augmentin el nombre d'escons en les eleccions del maig.