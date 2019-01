El Parlament constitueix una comissió sobre els drets civils i polítics: "La seva vulneració afecta tota la ciutadania"

El Parlament ha constituït aquest dijous la Comissió d'Estudi sobre Drets Civils i Polítics, que presidirà Ernest Maragall. El president de la cambra legislativa, Roger Torrent, ha afirmat que "en els últims mesos hem vist com l'expressió de la voluntat política d'una part del país ha estat contestada amb repressió". "Això afecta al conjunt de la ciutadania del país, per tant ens ha de preocupar a tots més enllà de quina sigui la opció política de cada grup parlamentari", ha assegurat, i ha insistit que "la vulneració dels drets civils i polítics no només afecta la situació personal d'alguns càrrecs o persones, sinó també les idees i la pròpia dinàmica normalitzada de funcionament de les institucions".

Al seu torn, el president de la comissió, Ernest Maragall, ha lamentat que ni Cs ni PP hagin participat en l'acte ni hagin designat diputats per a la comissió. "Les absències també defineixen", ha afirmat Maragall, que considera que existeix una "evident vulneració contínua de drets", i explica que en la comissió es tractarà una "vella qüestió, la relació entre Estat i societat". Per la seva banda, la CUP sí que ha designat diputats per a la comissió però avui no hi ha participat. Els anticapitalistes han aclarit que, malgrat que han restringit la seva activitat parlamentària arran de les detencions produïdes ahir, la seva absència s'ha degut a un motiu imprevist d'agenda.

D'altra banda, el portaveu de JxCat, Josep Costa, ha considerat que "avui és un dia adient per constituir aquesta comissió després del que va passar ahir", en referència a les detencions a Girona. "Els drets es guanyen sobretot exercint-los en la pràctica, i no es demana permís per fer-ho", ha asseverat.