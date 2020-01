Quina serà la data de les eleccions?

Un cop el president Torra ha anunciat que convocarà les eleccions quan s'aprovin els pressupostos, la pregunta del milió és: quin dia seran els comicis? Només hi ha una certesa, no podran ser abans del mes de maig.

Anem a pams. Els comptes de la Generalitat s'han registrat aquest dimecres al Parlament. Això ha posat en marxa tota la maquinària perquè siguin debatuts, esmenats i votats. Segons ha anunciat el president de la cambra, Roger Torrent, la votació final dels comptes serà el dimecres 18 de març. JxCat i ERC ja tenen un acord amb els comuns i, per tant, els pressupostos s'haurien d'aprovar aquell dia sense sobresalts. A partir d'aquí ja es podria obrir el calendari electoral. Si Torra decidís firmar el decret de convocatòria el dia 19 de març, es publicaria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'endemà i les eleccions serien el 12 de maig –han de passar 54 dies–. Com que és dimarts i s'intenta que els comicis coincideixin en diumenge, la primera data disponible seria el 17 de maig. Però no tot és tant senzill.

Alteracions possibles

L'oposició al Parlament té mecanismes per alentir l'aprovació dels comptes. El principal, portar-los davant del Consell de Garanties Estatutàries, l'òrgan consultiu de la Generalitat que es pronuncia sobre la legalitat de les lleis. Sense anar més lluny, els comptes del 2017 –els últims que va aconseguir aprovar el Govern– van ser impugnats pel PSC, el PP i Cs. Els van impugnar un 10 de febrer i l'òrgan consultiu no es va pronunciar fins al 3 de març –té un mes per fer-ho quan se li demana l'opinió–. Així, si aquest fos l'escenari, tot s'endarreriria i les eleccions no podrien ser fins a mitjans de juny, és a dir, el dia 14 o el 21. En qualsevol cas, l'únic que té la potestat exclusiva per convocar els comicis és el president Torra. Ningú pot forçar-lo. Només perdria aquesta facultat si és inhabilitat abans en sentència ferma pel Tribunal Suprem.

La impugnació al Consell de Garanties no és l'única ombra que plana contra els comptes. El PP prepara una ofensiva judicial contra Torra per considerar que "ja no és president" i que està incorrent en un delicte d'usurpació de funcions. Els populars afirmen que, si prospera aquesta via, les decisions que hagi pres fins ara el Govern podrien ser "anul·lables" i, per tant, es podrien tombar els pressupostos. Si la justícia els donés la raó, les conseqüències per al calendari electoral serien del tot imprevisibles.