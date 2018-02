La mesa del Parlament admet les esmenes de la CUP que refermen la declaració d'independència

La mesa del Parlament ha admès totes les esmenes de la CUP a la proposta de resolució per reconèixer el president Carles Puigdemont, entre les quals n'hi ha una que referma la declaració d'independència del 27 d'octubre. També ha donat curs a la tramitació de la resta de propostes de modificació dels altres grups parlamentaris. En un primer moment s'havia delegat al president del Parlament, Roger Torrent, la capacitat d'admetre-les pel ple de demà a les 10, però vist el contingut de les esmenes de la CUP s'ha decidit convocar una mesa extraordinària.

Fonts de la majoria independentista, al acabar la reunió, han defensat que no són un òrgan "censor" de les iniciatives parlamentàries i que han de garantir que tots els diputats es puguin expressar. A més, han recordat que no estan avisats directament pel Tribunal Constitucional.

Un ple amb interrupcions?

D'altra banda, l'oposició també ha avisat que les transaccions també s'han de revisar. "Això no ha passat mai", avisen fonts de la majoria independentista. Les transaccions són els textos que resulten de la negociació entre els grups parlamentaris, després de la presentació d'esmenes i les resolucions. Es poden presentar fins a l'inici del ple i normalment són fruit d'un acord entre els partits. L'oposició -Ciutadans i PSC- han demanat que aquestes textos es revisin abans que es votin a l'hemicicle per si contravenen les resolucions del Tribunal Constitucional.

És per això que fonts parlamentàries auguren que el ple començarà però que hi haurà peticions de l'oposició perquè s'aturi i es reuneixi la mesa del Parlament.

La CUP critica la poca contundència de la resolució de JxCat

El cap de files de la CUP, Carles Riera, ja ha avisat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio que els cupaires només donaran suport a un candidat que es comprometi amb la república i ha criticat que la resolució de JxCat -negociada amb ERC- sigui poc contundent i no faci referència ni a la declaració d'independència ni el referèndum de l'1-O.

Els anticapitalistes van entrar ahir a registre diverses esmenes, entre elles aquesta: "El Parlament es referma i reitera la declaració d'independència i en la proclamació de Catalunya com un estat independent en forma de república, que foren votades i aprovades el 27 d'octubre de 2017. A més, constaten que el Parlament representa la "voluntat" expressada a les eleccions del 21 de desembre però també la del referèndum de l'1 d'octubre. En una altra esmena d'addició planteja que la DUI va restar en el terreny "simbòlic" per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Fonts jurídiques expliquen que les propostes dels anticapitalistes contradiuen les resolucions del Tribunal Constitucional i no es poden tramitar amb l'aplicació de l'article 155. Altres fonts parlamentàries, però, argumenten que es poden tramitar i sotmetre-les al ple. En cas de votació a l'hemicicle podria tenir conseqüències pels processats que estan en llibertat condicional, perquè podrien interpretar que es tracta de "reiteració delictiva".

De fet, la resolució que va presentar JxCat està revisada tan pels advocats d'ERC com els de la llista del president. El textes limita a denunciar l'aplicació de l'article 155, a constatar la destitució "il·legal" de tots els membres del Govern i a posar de manifest que Puigdemont era el president abans de les eleccions i ara té la majoria per tornar a ser elegit un cop la ciutadania s'ha pronunciat a les urnes. No fan referència al referèndum de l'1 d'octubre i tampoc a la declaració d'independència del 27 d'octubre, tal com reclama la CUP.

Més esmenes

A banda de la proposta de resolució sobre Puigdemont, el ple de demà també debatrà sobre els textos del PSC -perquè comenci a córrer el rellotge cap a noves eleccions-, de Ciutadans per desbloquejar la investidura, i dels comuns per garantir la immersió lingüística i l'aixecament de l'article 155. Els partits han presentat diverses esmenes a aquests textos.

Els comuns demanen als socialistes que introdueixin que la "normalització democràtica" també ha d'implicar l'aixecament del 155.