Pas endavant al Congrés per canviar la llei d'estabilitat

Dos mesos després del primer gran revés del govern de Pedro Sánchez, el Congrés ha admès en consideració reformar "com més aviat millor" la llei d'estabilitat per aixecar el veto al Senat als objectius de dèficit públic. La majoria del Congrés, excepte PP, Ciutadans, Fòrum Astúries i UPN, han donat suport a tramitar un canvi a la llei d'estabilitat pressupostària perquè el Senat no pugui bloquejar l'aprovació dels objectius de dèficit i deute públic, però també per modificar la regla de despesa.

Tot i que hi han donat suport, el PNB, el PDeCAT, Coalició Canària, Nueva Canarias i Compromís, han deixat clar que esmenaran la nova llei d'estabilitat pressupostària per canviar també la regla de despesa. Amb això, busquen que les entitats locals puguin invertir el seu superàvit sempre i quan compleixin els objectius de dèficit.

"És impossible explicar que tot i tenir superàvit els ajuntaments no puguin atendre les necessitats perquè una llei estatal no ho permet", ha reivindicat el diputat d'ERC, Joan Maragall, que també ha reivindicat que s'ha "de donar marge a les comunitats per fer uns pressupostos mes expansius". En la mateixa línia, el diputat del PDECat Ferran Bel ha considerat que és incomprensible que "no hagués arribat abans" i ha avisat el govern espanyol que no votaran a favor de "qualsevol sostre de despesa".

Durant la defensa de la iniciativa, la portaveu fiscal del PSOE al Congrés, Patricia Blanquer, ha reivindicat la importància de comptar amb un marge de dèficit més ampli per a l'any que ve i ha denunciat que no aprofitar-ho seria "irracional i inassumible". A més, davant els vots negatius de PP, Ciutadans, Fòrum Astúries i UPN, el portaveu adjunt de Podem, Txema Guijarro, ha augurat que "tindran dificultats", però ha assegurat que això "no eximeix el govern d'haver de governar".

Precisament, el diputat popular Víctor Valentí Píriz Maya ha titllat la iniciativa de pròpia de "règims dictatorials i poc democràtics" i ha afegit que Espanya perd qualitat democràtica". En la mateixa línia, s'ha pronunciat el portaveu econòmic de Cs, Toni Roldán, que ha emplaçat el govern espanyol a "fer alguna reforma econòmica i a respectar els procediments democràtics". A més, ha confessat que no li agrada el Senat i que li agradaria "reformar-lo o eliminar-lo", però ha afegit que cal consensuar-ho.