Pascal comparteix amb Mas que calia administrar millor els temps per fer efectiva la independència

La coordinadora nacional del PDECat, Marta Pascal, ha coincidit amb l'expresident Mas, que aquest dimarts va destacar en una conferència a Madrid que calia administrar millor els temps a l'hora de declarar la República Catalana. "La independència exprés no existeix, els escocesos es van marcar un full de ruta d'un any i mig per fer efectiva la independència si guanyaven el referèndum i ningú es va posar les mans al cap". En aquest sentit, ha subratllat que "en 48 hores no podem aconseguir que Catalunya es converteixi en un estat". Pascal també ha criticat el paper de la CUP en la legislatura: "Hi ha hagut dinàmiques en el Procés que han complicat la tasca interna del Govern a causa de la pressió".

En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', la coordinadora ha deixat sigut clara: "Si no haguéssim complert amb l'1-O o amb la declaració d'independència tindria la sensació que hem enganyat la gent, però sí que ho vam fer". Tot i així ha admès que no s'esperaven la reacció violenta de l'Estat. "No ho hem fet prou bé perquè no teníem la fortalesa necessària per tirar endavant en no disposar de reconeixement internacional". "Estic d'acord amb la consellera Clara Ponsatí que algunes coses no s'han fet prou bé", ha reconegut Pascal, que ha remarcat que "l'1 d'octubre es va poder veure quina era la reacció de l'Estat".

Davant d'aquest escenari, la dirigent del PDECat ha anotat que ara els independentistes són a la fase "ser més i guanyar en escons, però també en vots, per fer efectiu el compromís". Amb la voluntat d'esperonar la participació a les eleccions, ha advertit: "No ens podem permetre que el PP controli les institucions catalanes". I ha afegit: "Si el 21-D no donem una resposta molt contundent a les urnes el procés polític que hem engegat no tindrà sentit perquè el que hem fet fins ara haurà sigut una anècdota".

Pascal ha defugit parlar del govern de concentració que ha posat damunt la taula ERC perquè abans cal revalidar la majoria sobiranista al Parlament. "Primer guanyem", ha sentenciat. "Ara tocava llista unitària, però com que vam veure que era impossible, hem apostat per fer un pas al costat amb una candidatura encapçalada pel president Puigdemont", ha assenyalat Pascal. "En el moment en què estem necessitem una llista transversal perquè sigui la marca del president", ha afegit posteriorment per negar que vulguin amagar les sigles del PDECat presentant-se sota el nom de Junts per Catalunya.

En la candidatura hi haurà moltes cares noves, tot i que la majoria de consellers hi seran, amb l'excepció de Clara Ponsatí, que ha declinat l'oferiment. Pascal ha admès que els consellers que són a Brussel·les difícilment tornaran per campanya, però espera que els que són a la presó -que va visitar ahir- sí que se'ls concedeixi la llibertat i puguin fer actes electorals. A la llista hi haurà moltes cares noves: "Hem buscat persones independents que formen part de diferents sectors perquè el president Puigdemont se senti còmode". Pascal ha confirmat així la informació que publica aquest dimecres l'ARA en què s'informa que el president proposa la inclusió de l'exdelegat del Govern a França, Martí Anglada; la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, i el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva. També ha avançat que a la llista, on ella no serà perquè considera que pot ser útil realitzant altres tasques, "hi haurà alcaldes i alcaldesses que han tingut un paper clau en el referèndum".