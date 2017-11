Martí Anglada, Josep Maria Forné, Laura Borràs... entre els noms que Carles Puigdemont vol a la seva llista

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ultima la ronda de contactes per configurar la seva candidatura a les eleccions del 21 de desembre, sota la marca Junts per Catalunya. El president de la Generalitat està treballant en els noms de la seva candidatura i està previst que, entre avui i demà, acabin de concretar-se. Puigdemont vol incorporar tots els càrrecs de Govern cessats, entre els quals els consellers empresonats i també aquells càrrecs que va suprimir el govern espanyol amb l'aplicació de l'article 155. Segons ha pogut saber l'ARA, entre les persones que valora el president hi ha l'exdelegat del Govern a França, Martí Anglada; la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs i el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva. De fet, Borràs va ser ahir a Brussel·les de visita als consellers. Puigdemont també ha ofert al president de l'ANC, Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real, incorporar-se a la seva candidatura. Fonts del PDECat asseguren que entre aquests noms també hi hauria Marina Geli, tot i que l'entorn de l'exconsellera socialista assegura que encara no se li ha fet cap oferta.

Puigdemont també està valorant els caps de llista de la resta de circumscripcions. Per Tarragona, el professor de dret constitucional Hèctor López Bofill, i per Lleida l'independent que ja va encapçalar la candidatura de Junts pel Sí el 2015, Josep Maria Forné En tot cas, la llista no està tancada i s'hauria d'acabar concretant demà.

Precisament aquest dimecres està previst que es reuneixi el consell nacional del Partit Demòcrata. Segons fonts del partit podria ser que es donés mans lliures al president Puigdemont per acabar de confeccionar la seva pròpia candidatura, en què no s'integrarien els quadres del partit. De fet, no concorreran a les eleccions ni la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, ni els càrrecs de la direcció orgànica. Sí que s'ha ofert ser en aquesta candidatura, però, a les persones de la formació que fins ara han sigut al Govern i són pròximes al president, com la coordinadora interdepartamental de la Generalitat, Elsa Artadi.