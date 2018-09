Borrell, el ministre més ric amb un patrimoni de gairebé 2,8 milions

El govern espanyol ha complert finalment aquest dissabte l'obligació de fer pública la declaració de béns tant de Pedro Sánchez com de tots els seus ministres com a molt tres mesos després d'accedir al poder. El 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) ha publicat els béns de més de 1.000 alts càrrecs de l'administració general de l'Estat des del 2014, és a dir, una etapa que inclou els últims executius de Mariano Rajoy, ja que l'expresident espanyol no havia facilitat les dades en els últims quatre anys. Sánchez declara béns per valor de 342.990 euros –180.794 en béns immobles i un deute per valor de 192.027 euros–, mentre que el patrimoni declarat de Rajoy després de quaranta anys en política ascendeix a gairebé 1,5 milions d'euros.

El ministre més ric, sense cap mena de dubte, és el d'Exteriors, Josep Borrell. Els anys com a president del Parlament Europeu, com també com a ministre de Felipe González, l'han portat a acumular un patrimoni de gairebé 2,8 milions d'euros i només 60.969 euros de deute. El segueix Isabel Celaá, ministra portaveu i titular d'Educació, amb més d'1,6 milions. Ara bé, té 152.847 de passiu, així que rivalitza la posició amb el titular de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, aquesta setmana en entredit per la creació d'una societat patrimonial amb la seva dona per gestionar un xalet a Xàbia i la seva casa a Madrid que el podria haver portat a eludir impostos. Primer va negar-ho, però ahir va admetre "errors". Amb tot, va afirmar que no dimitirà i que té el suport del president espanyol, que el 2015 assegurava que no li tremolaria el pols per fer fora a algú del seu equip que hagués creat una societat instrumental per evadir impostos. Duque té un patrimoni de 1.520.466 euros i cap deute. La xifra inclou els dipòsits, accions, assegurances de vida i altres béns i drets econòmics.

Montero i Ábalos, amb saldo negatiu

A l'altre extrem de la balança hi ha el ministre de Foment, José Luis Ábalos, i la d'Hisenda, María José Montero, que són els que tenen menys patrimoni. De fet, Montero deu als bancs 8.862 euros, ja que el seu passiu supera l'actiu. La segueix Ábalos, que deu 6.983,18 euros als bancs. És el resultat que s'obté tenint en compte el passiu que acumulen, és a dir, el deute amb els bancs. Qui deu més diners és la titular de Justícia, Dolores Delgado, amb un patrimoni per valor de 822.786 euros, però un deute de 518.000. La segueix Ábalos amb 220.601 euros de deute als bancs, superior als 213.618 euros de patrimoni. I el tercer amb més deute és Pedro Sánchez, amb 192.027 d'hipoteca sobre un actiu de 342.991 euros. Els ministres que estan totalment nets de passius i, per tant, no lligats amb els bancs, són Duque; el de Cultura, José Guirao; la de Defensa, Margarita Robles; la nova titular de Sanitat, María Luisa Carcedo; la d'Economia, Nadia Calviño; la de Treball, Magdalena Valerio, i la de Transició Energètica, Teresa Ribera.

La mitjana de les declaracions de béns dels 18 membres de l'executiu és d'un actiu de 627.000 euros i un passiu de 169.000 euros. Sánchez té al davant un total de 14 ministres pel que fa a patrimoni. En total, s'han publicat gairebé 1.500 declaracions de béns corresponents a 1.062 alts càrrecs de l'Estat.