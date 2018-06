Pedro Sánchez demana a Torra que "tanqui" el capítol de l'1-O

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimarts a Berlín amb la cancellera alemanya, Angela Merkel. És el seu primer encontre bilateral després que la cancellera li truqués per felicitar-lo pel càrrec, el 2 de juny passat. Des de la roda de premsa que han ofert des de Berlín, Sánchez ha demanat al president català, Quim Torra, que "tanqui" el capítol de l'1-O. "L’1 d’octubre ens ha ensenyat que cal tancar aquest capítol, tant des del punt de vista del moviment independentista com des del punt de vista del president català –ha afirmat–, però de ben segur que podem trobar punts en comú sobre els quals parlar i poder resoldre certes qüestions”.

El president espanyol ha fet aquestes declaracions després que Torra aprofités ahir la presentació del seu llibre 'El quadern suís' per avaluar la situació a Catalunya, en una intervenció en què va apostar per "crear un altre moment, un altre 1-O, per arribar a l'objectiu de la independència que tenim alguns i fer efectiva aquesta República". Precisament aquest matí el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha reivindicat l'1-O com una mobilització "compatible" amb la Constitució espanyola, sempre que no serveixi a propòsits d'unilateralitat, tal com ha assegurat després de visitar Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a Soto del Real.

Per la seva banda, Merkel ha descartat que l’expresident Carles Puigdemont sigui un destorb per a Alemanya, com apuntava un periodista. "Tenim un bon contacte amb les administracions i tot segueix el seu curs legal. Com que els dos estats –Espanya i Alemanya– som estats de dret, no tenim cap problema", ha comentat diplomàtica. Al seu torn, Sánchez ha ignorat primer la pregunta, per després reprendre-la en la seva última intervenció: "Estem oberts al diàleg, volem normalitzar les relacions amb Catalunya". El 9 de juliol, Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, es reuniran.