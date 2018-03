Pedro Sánchez: "A un candidat que no és viable com Puigdemont no el pot succeir un altre que tampoc ho és com Sànchez"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, creu que l'independentisme ha de tornar a la realitat i resoldre els problemes que viu Catalunya amb "candidats viables" per al Govern. "A un candidat que no és viable com Puigdemont no el pot succeir un altre que tampoc ho és com Jordi Sànchez", afirma Sánchez, durant la III Cimera Econòmica de Delfos.

Segons Sánchez, "el principi de realitat s'ha d'imposar en el bloc independentista". " El que s'ha demostrat amb la renúncia de Puigdemont a presidir la Generalitat és que la llei de la gravetat també existeix en política".

L'aposta per una candidatura com la de Jordi Sànchez demostra, segons el líder del PSOE, que l'independentisme opta per "la inestabilitat i ingovernabilitat de Catalunya". "Creiem que l'independentisme ha de renunciar a aquesta via i garantir d'una vegada l'estabilitat que es necessita per a l'economia catalana, per a l'ocupació i per tancar la bretxa de convivència social que ara mateix pateixen moltíssimes famílies a Catalunya".



Sánchez ha subratllat que Catalunya necessita un "Govern que governi i que resolgui els problemes reals dels catalans que fa més de cinc anys que estan parats com a conseqüència del desafiament independentista, que clarament no porta enlloc". En la seva intervenció a la cimera d'ahir, a la qual assisteix per segon any consecutiu, Sánchez va qualificar el moviment nacionalista català de "reaccionari" i "contrari als valors europeus".

Per al líder del PSOE, la crisi catalana té punts en comú amb altres crisis europees, com el Brexit, l'actitud de països com Polònia i l'enfortiment de partits antieuropeus. Sánchez va fer aquesta apreciació durant un debat titulat 'Cap a una nova visió per a la Unió Europea', en què va defensar la necessitat d'impulsar un projecte europeu modernitzador, progressista i europeista com a millor antídot contra l'auge de l'extrema dreta i dels populismes.