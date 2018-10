Pedro Sánchez responsabilitza la Generalitat de la "tensió" a Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que el problema ara no és la independència de Catalunya sinó la convivència entre catalans i que els principals responsables de la tensió són les institucions catalanes, en una entrevista publicada avui en el diari italià 'Corriere della Sera' recollida per Efe.

Responent a la pregunta sobre la situació catalana un any després de la declaració d'independència, el mandatari socialista explica que "l'independentisme té la majoria parlamentària a Catalunya, però no la majoria social".

"Per tant, el problema no és la independència, sinó la convivència entre catalans. Els principals responsables de la tensió, vull ser clar en això, són les institucions catalanes", subratlla Sánchez, que era ahir a Milà per participar en un acte organitzat pel Partit Demòcrata italià (centreesquerra).

Afirma que ara els "independentistes han de parlar amb qui no se'n vol anar d'Espanya" i que el seu govern està treballant per donar "una resposta política" a la situació, encara que reconeix que "això no succeirà en cinc mesos, sinó en anys".

Sobre els polítics independentistes empresonats, el president del govern espanyol no es vol manifestar i diu que és un assumpte de la justícia, a la vegada que defensa que "Espanya és en els primers llocs d'estabilitat democràcia", el que vol dir que és un "estat social democràtic i de dret".

Reconeix, però, que les pròximes sentències sobre els polítics catalans independentistes "és obvi que tindran un impacte polític".