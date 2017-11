Un jutge de l'Audiència Nacional s'oposa a la competència de Lamela i alerta contra "els tribunals d'excepció"

La causa oberta per suposada sedició contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart continuarà en mans de l'Audiència Nacional i, concretament, de la magistrada Carmen Lamela. Ho ha decidit la secció segona de la sala penal de la mateixa Audiència Nacional, davant de la qual Sànchez i Cuixart havien presentat un recurs demanant que el cas es traslladés als jutjats d'instrucció de Barcelona.

El recurs ha sigut desestimat, però s'ha obert una esquerda al tribunal: el magistrat triat inicialment com a ponent, el que havia de redactar la resolució desestimant el recurs, s'ha rebel·lat contra la decisió dels altres quatre jutges i ha emès un vot particular en què es pronuncia a favor de donar la raó a Cuixart i Sànchez. Es tracta de José Ricardo de Prada, que recorda que "el dret al jutge legal o natural, com a dret fonamental, està previst a la Constitució Espanyola" i que això implica "la prohibició de tribunals d'excepció". I afegeix que el jutjat de Lamela "està creant una categoria jurídica inexistent" en defensar que el delicte de sedició –que el Codi Penal vigent, de 1995, tipifica com un simple delicte de desordres públics– es correspon amb l'antic delicte contra la forma de govern –del Codi Penal del 1973– i que per tant correspon a l'Audiència Nacional.

"El concepte de delictes contra la forma de govern no és un 'totum revolutum' on càpiga qualsevol delicte contra la Constitució, sinó exclusivament aquelles conductes que es descrivien al Codi Penal del 1973", diu. I adverteix que aquesta tipificació "va desaparèixer en el Codi Penal vigent". Per això, De Prada considera que Lamela hauria d'inhibir-se "en favor del jutge ordinari competent del territori on es van produir els fets".