Poble Lliure beneeix el Consell per la República, tot i el rebuig de la CUP

La portaveu de Poble Lliure, un dels corrents interns de la CUP, ha defensat aquest dimecres iniciatives com el Consell per la República, on la CUP ja ha descartat participar pel seu simbolisme. “Si són les úniques eines que tenim per fer un pas més, en lloc de quedar-nos de braços plegats, benvingudes siguin”, ha assegurat Mireia Caldés en declaracions a l’ACN després de reunir-se a Waterloo amb l’expresident Carles Puigdemont i l’exconseller Toni Comín.

Segons Caldés, la valoració de la visita conjunta amb el també portaveu de Poble Lliure Guillem Fuster és “molt positiva” perquè ha servit a la formació per veure “que s’estan fent coses” i que “com a mínim hi ha una intencionalitat”. Amb tot, ha admès que de moment Poble Lliure no s’ha “plantejat” col·laborar directament amb el Consell per la República.

“La nostra intenció avui era venir a conèixer aquest projecte i recollir aquesta informació per portar-la als òrgans executius, valorar tota aquesta feina i veure fins a quin punt ens agrada ser observadors d’això”, ha indicat la portaveu. En aquesta línia, ha remarcat que “atenent que el govern efectiu està molt limitat” i “una mica lligat de mans i peus”, Poble Lliure creu que on es pot fer més “feina” és des de Brussel·les. “Són eines necessàries per treballar aquesta República”, ha afirmat Caldés.

La portaveu ha recordat que l’organització va assistir a la constitució del Consell per la República al Palau de la Generalitat fa unes setmanes. Així, ha matisat que tot i ser un corrent dins del moviment cupaire també són “un partit independent” i que segons quins posicionaments es prenen “de manera independent” de la CUP. En tot cas, ha dit, “la CUP té el seu posicionament i decisió, que també són molt legítims”.