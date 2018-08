Poble Lliure acusa el Govern "d'haver caigut a la trampa d'un suposat diàleg naïf amb l'Estat"

Poble Lliure carrega contra l'estratègia seguida pel Govern en els últims mesos i l'acusa "d'haver caigut a la trampa d'un suposat diàleg polític naïf amb l'Estat". L'organització expressa el seu posicionament un dia després de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. En un comunicat, l'organització demana a tots els actors independentistes que acordin "uns mínims estratègics comuns" que serveixi per superar les "respostes improvisades". Amb tot, defensen que el full de ruta compartit "no ha d'estar subordinat a un unitarisme 'per se'".

"La manca de voluntat dels partits independentistes i republicans per a acordar una mínima estratègia comuna ha produït greus incoherències polítiques", asseguren. Unes "incoherències que, segons diuen, s'han produït tant al Parlament com al Govern. De fet, considera que l'executiu català juga al "tacticisme polític amb el PSOE", perquè creu que malgrat les trobades que faci amb el govern espanyol, Pedro Sánchez "mai reconeixerà el dret a l'autodeterminació" de Catalunya. "El trasllat de presos ha sigut una simple cortina de fum", assegura Poble Lliure.

L'organització també veu insuficient que s'impulsi un Consell de la República a l'estranger i ha demanat que es dinamitzin "tots els elements de participació popular que permetin avançar cap a la República" i defensar-la. En aquest sentit, proposa, a més, que les institucions catalanes i la societat civil han de promoure "un boicot general i sostingut" contra empreses com CaixaBank, Banc Sabadell, Telefònica, Repsol i Inditex, i enfortir, en canvi, les organitzacions civils i sindicals que defensen la República.

L'organització també aprofita per criticar que l'executiu català no actuï davant dels últims "atacs feixistes". "Critiquem sense pal·liatius la manca d'iniciativa del Govern de la Generalitat per fer que els Mossos d'Esquadra protegeixin el poble i per evitar que en canvi actuïn en contra dels qui denuncien la repressió, tal i com va passar en la manifestació de suport a l'Adrià", denuncien.