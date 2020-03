El grup de Poblet impulsarà una "nova opció electoral" per a les pròximes eleccions

El grup de Poblet fa oficialment el pas. El col·lectiu d'exdirigents de CiU i personalitats alienes al món de la política, units al voltant de l'associació El País de Demà, ha acordat aquest dissabte impulsar una "nova opció electoral [...] clarament catalanista" de cara a les pròximes eleccions autonòmiques. Tal com va avançar l'ARA, el grup impulsor de Poblet ja havia apostat per presentar-se als comicis, i els adherits hi han donat aquest migdia el vistiplau en una reunió al Gallery Hotel de Barcelona, en la qual han assistit, entre d'altres, l'exconseller de Territori Lluís Recoder, l'exsenadora de JxCat Marta Pascal, els exdiputats del PDECat Jordi Xuclà i Carles Campuzano, l'ex lletrat major del Parlament Antoni Bayona o l'empresari Antoni Garrell.

Garrell ha estat l'encarregat de fer l'anunci després de la trobada, que ha durat més de dues hores i en la qual no s'ha acabat d'aclarir en què es traduiria aquesta opció electoral. L'empresari ha admès que molt probablement derivarà en la creació d'un "nou partit", si bé no ha descartat utilitzar-ne un d'"existent". Que la candidatura s'articuli a través del PDECat – en cas que acabés trencant amb la Crida– podria ser una de les possibilitats, tot i que Garrell no ha volgut pronunciar-se sobre aquest punt.

El que sí que ha deixat clar és que la llista final podria acabar sent una "coalició de partits". Malgrat afirmar que "cap" de les formacions actuals està "en condicions d'assumir plenament" les "idees de futur" d'El País del Demà, Garrell ha reconegut que hi ha "elevats graus de coincidència" amb Units per Avançar, la formació sorgida d'Unió i que encapçala Ramon Espadaler, ara integrat al grup del PSC al Parlament. No ha esmentat altres formacions del centredreta catalanista que també estudien fer el salt de cara als comicis, com la Lliga Democràtica, Lliures o Demòcrates.

Poblet i Units, de fet, ja fa setmanes que es reuneixen regularment per estudiar una aliança de cara a les eleccions. El plantejament que fan sobre la qüestió nacional, segons ha explicat Garrell, és semblant. Ha dit que no té "cap lògica" que hi hagi polítics a la presó i que la independència és una aspiració "legítima", però ha destacat que cal "respectar la legalitat" i renunciar a la "unilateralitat". Ha afegit, a més, que el camí cap a l'estat propi no ha d'impedir la "transformació social" del país. "Apel·lem a tots aquells sobiranistes, nacionalistes i catalanistes que comparteixin el compromís amb una Catalunya pròspera, justa, integradora i moderna" afirma el document de conclusions que el grup ha aprovat aquest dissabte, i conclou: "Volem una Catalunya per a tothom, un sol poble".

Sense lideratge i amb la pressió del calendari

A l'espera de definir exactament el full de ruta, l'empresari ha afirmat que en la reunió no s'ha parlat de "lideratges". És a dir, de qui hauria d'encapçalar la nova opció electoral. "L'important és saber què volem fer, les prioritats i cap on volem anar. Primer programa i, a partir d'aquí, lideratges", ha sentenciat. Entre els noms que sonen per posar-se al capdavant de la futura llista hi ha els de Pascal i Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona i militant d'Units per Avançar. També sonava Recoder, si bé l'exconseller hauria descartat aquesta possibilitat.

Amb la data de les eleccions encara per determinar –pendent de l'aprovació dels pressupostos i de l'eventual inhabilitació definitiva del president Quim Torra–, Poblet té clar que el calendari li va en contra i, ara per ara, preveu tenir a punt la nova proposta electoral en un termini d'entre tres setmanes i un mes.