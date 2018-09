Ponsatí: "És evident que el Govern que tenim no ens acosta a cap república"

L'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí ha retret al Govern de Quim Torra que no estigui avançant cap a la República. "És evident que el Govern que tenim no ens acosta a cap república", ha etzibat en una entrevista a RAC1, on també ha assegurat que no entén "quines són les posicions polítiques de ningú dels que estan al Govern i al Parlament". De fet, per a Ponsatí l'executiu català envia "missatges dissonants" quan el president de la Generalitat, Quim Torra, fa una crida a la mobilització i després desallotja l'acampada que hi hagut a la plaça Sant Jaume de Barcelona durant uns dies. "Si no correspon fer acampades a la plaça Sant Jaume, els polítics ho han d'explicar. I si toca, ho hem de respectar", ha assegurat. Així, Ponsatí ha considerat que els dirigents polítics "haurien de reconèixer més explícitament les grans dificultats que hi ha i intentar-hi posar remei".

Un any després, Ponsatí ha insistit que es va demostrar que ningú tenia intenció de complir la llei de transitorietat aprovada al Parlament. I ha afegit que hi havia una part important de catalans que es van pensar que allò era un compromís i no només una eina per negociar. Així mateix, s'ha referit a l'1-O com "una magnífica oportunitat que no es va acabar d'aprofitar".

D'altra banda, sobre l'actuació dels Mossos aquest dissabte en la coincidència de la manifestació de la policia espanyola i la contramanifestació independentista, Ponsatí ha insinuat que hi havia agents dels Mossos que tenien ganes d'actuar d'aquesta manera i ho ha atribuït als efectes del 155 dins del cos. "Hi ha sectors que no estan sota el control d'un comportament professional i democràtic", ha defensat. Com a exemple ha posat que en els últims dies s'han vist imatges "xocants" d'un Mosso amb una polsera de la bandera d'Espanya. Una imatge que ha assegurat que l'incomoda tot afegint que si es veiés un mosso amb una senyera "es muntaria un cacau considerable".

Un any després de l'1-O, Ponsatí ha recordat que la seva denúncia per haver-la tirat al terra i haver-li pres un ordinador i una tauleta "ha quedat encallada en algun jutjat de Barcelona". L'exconsellera ha explicat que la mateixa policia va admetre que tenien el seu ordinador i la tauleta, però que no li han tornat.