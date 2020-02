Els eurodiputats de JxCat reivindiquen l'escó de Ponsatí com una nova victòria de l'exili contra "la repressió"

Primer ple amb els tres eurodiputats de la llista de JxCat - Lliures per Europa. Aquest dilluns ha sigut la primera vegada que l'exconsellera Clara Ponsatí ha pogut acudir a la seu de l'Eurocambra d'Estrasburg en qualitat d'eurodiputada, una imatge que els tres exiliats han reivindicat com una nova victòria de l'exili contra la "repressió" de l'Estat. Així ho ha dit l'exconseller de Salut Toni Comín: "Vam venir a l'exili, vam dir que plantaríem cara davant la repressió [...]. Hem plantat cara i hem guanyat, i la prova és que avui som nosaltres tres aquí".

Els tres eurodiputats catalans han atès els mitjans poc després que el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, demanés formalment a l'Eurocambra la tramitació del suplicatori perquè aixequi la immunitat de Ponsatí. El magistrat instructor, Pablo Llarena, va acordar aquesta sol·licitud un cop l'Eurocambra va entregar la credencial a l'exconsellera d'Ensenyament, i ara Lesmes ha fet la petició formal, tal com va fer també amb l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller de Salut Toni Comín, segons informa Ot Serra des de Madrid. I, com ha confirmat el portaveu de l'Eurocambra poc després, la institució ha rebut la petició i el seu president, David Maria Sassoli, ho notificarà al ple aquesta mateixa setmana perquè comenci a tramitar-se a la comissió d'Afers Legals i Jurídics, que ja està tramitant la dels seus dos companys de partit.

Una vegada s'hagi notificat l'inici del procés del suplicatori, la comissió d'Afers Jurídics haurà de valorar si unifica tràmit amb el de Puigdemont i Comín, que ja està en marxa. Fa unes setmanes va ser escollit un eurodiputat ultradretà búlgar del grup de Vox i l'N-VA com a ponent de l'informe i és previsible que també assumeixi el de Ponsatí. En tot cas, és un procés que pot allargar-se més de sis mesos i a través del qual els líders independentistes esperen poder fer un "judici polític" al judici, malgrat que tot serà a porta tancada i que des de l'Eurocambra recorden que no s'entrarà en el fons de la qüestió.

A l'entrada de l'Eurocambra, Ponsatí ha assegurat que lluitarà com a eurodiputada per la independència de Catalunya, "l'amnistia i l'autodeterminació" i ha qualificat "d'escàndol" que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, no hagi pogut assumir el càrrec. Per això, ha reclamat que Junqueras també sigui reconegut com a eurodiputat. A més, aquest dilluns s'ha conegut oficialment quines comissions parlamentàries assumiran els tres europarlamentaris de JxCat. D'una banda, Carles Puigdemont formarà part de la comissió de Comerç Exterior, Comín de la de Desenvolupament i Ponsatí de la d'Indústria i Energia.