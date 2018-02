Junqueras, quan fa 100 dies que està empresonat: "El millor regal que ens podeu fer avui és fer govern"

Aquest dissabte fa 100 dies que el vicepresident destituït, Oriol Junqueras, i el conseller d'Interior cessat, Joaquim Forn, estan empresonats a Estremera. En un missatge que ha fet arribar perquè es publiqui al seu compte de Twitter personal, el també líder d'Esquerra ho ha aprofitat per demanar un acord que permeti la constitució del nou executiu: "El millor regal que ens podeu fer avui és fer govern, recuperar-lo per avançar nacionalment i socialment". Junqueras també ha agraït el "suport" i les cartes que rep des de la presó. "Mantenim viva la flama. Us estimo!", conclou el tuit. Junqueras i Forn, que va renunciar a l'acta de diputat, comparteixen cel·la. A Soto del Real, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart fa 117 dies que estan empresonats.

Per recordar la data, el president i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dissabte que Oriol Junqueras i Joaquim Forn són "llum i esperança enmig de l'erm imposat". En una piulada quan es compleixen 100 dies de l'empresonament del vicepresident i el conseller de l'Interior del seu govern, Puigdemont ha lamentat que no ha pogut parlar amb ells des que són a Estremera. "Avui fa 100 dies que l'odi us manté presos", ha defensat el president, que ha dit que tampoc ha pogut parlar amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, de qui recorda que fa 117 dies que estan tancats. "Sou llum i esperança enmig de l'erm imposat, les quatre llances que derrocaran els reials carcellers. Seguim lluitant per la llibertat i la República", destaca Puigdemont en el seu missatge.

Estimats Oriol i Quim, avui fa 100 dies que l'odi us manté presos. Cent dies sense poder parlar amb vosaltres i 117 amb els jordis. Sou llum i esperança enmig de l'erm imposat, les 4 llances que derrocaran els reials carcellers. Seguim lluitant per la llibertat i la República! 🎗 pic.twitter.com/DuQM7Nc1dm — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 10 de febrero de 2018

Precisament per recordar els presos polítics, els Comitès de Defensa de la República (CDR) dels municipis de l'entorn de Montserrat han organitzat aquest dissabte al migdia un macromosaic a la plaça dels Apòstols del monestir per reclamar la llibertat d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Amb l'objectiu de "demostrar la lentitud del temps quan s'està a presó", les 144 persones que hi han participat han desplegat al so de tambors una a una les cartolines amb els 117 dies que fa que els Jordis estan tancats a Soto del Real. Quan han acabat de comptar, els participants han girat les cartolines, on s'ha pogut llegir "Llibertat presos polítics".

Abans de formar el mosaic, s'ha llegit un manifest en què s'ha denunciat "la gran injustícia que està vivint el poble català i la poca ètica i moral de l'executiu espanyol". L'acte s'ha acabat amb la intervenció de Montserrat Puigdemont, germana del president Carles Puigdemont, que ha llegit un escrit als assistents.