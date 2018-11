Puigdemont: "Només seria candidat a les europees com a número 2 d'Oriol Junqueras"

Carles Puigdemont assegura en una entrevista a Catalunya Ràdio que no vol encapçalar cap llista a les eleccions europees del mes de maig, però ha obert la porta a una alternativa: "Només seria candidat com a número 2 d'Oriol Junqueras". El líder de JxCat ha assenyalat que el lideratge del president d'ERC és "indiscutible" i malgrat que ha apuntat que no és una idea que hagi plantejat en ferm i que no pot "desenvolupar més", tampoc no ha descartat situar l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel -exiliada a Ginebra- com a número 3. En una entrevista a la 'Ser Catalunya', però, Junqueras ha tornat a defensar les llistes separades perquè considera que és més "eficaç".

El líder de JxCat ha expressat el seu objectiu de presentar candidatures unitàries, tant a Europa com a les eleccions municipals, en la línia del que defensa la Crida, el nou espai que busca aglutinar tot l'espectre independentista malgrat els recels d'ERC, la CUP i també del PDECat. "No ho sabem si hi serà o no", ha anotat Puigdemont en relació a una llista conjunta per a les eleccions europees, un cop ERC ja ha anunciat fa setmanes que Junqueras serà el seu cap de llista i, paral·lelament, manté converses amb EH Bildu per unir esforços, segons 'El Periódico'. Així, Puigdemont ha defensat bastir candidatures que responguin a la "lògica de l'excepcionalitat" que, al seu entendre, porta a abandonar el partidisme i atendre a la demanda ciutadana de "màxima unitat".

En la mateixa línia, Puigdemont ha reclamat també candidatures unitàries independentistes de cara a les eleccions municipals, amb l'objectiu d'aconseguir que sigui la llista més votada, una condició que porta a l'alcaldia en cas que no hi hagi una majoria absoluta alternativa. "A Barcelona és important que sigui així", ha subratllat el líder de JxCat, que no ha volgut avançar esdeveniments sobre les intencions a la capital catalana de l'espai polític que ell representa.

D'altra banda, l'expresident de la Generalitat s'ha preguntat com el PSOE pot esperar que l'independentisme aprovi els pressupostos de l'Estat. "No ha canviat res", ha afirmat Puigdemont, que ha recordat que el PDECat i ERC van oferir els seus vots a la moció de censura perquè Sánchez fos president. "Ara el que li toca és correspondre", ha assenyalat el líder de JxCat, que discrepat que s'exigeixi els seus vots per als pressupostos de l'Estat però no es considerin tan necessaris els comptes catalans.

Tanmateix, s'ha mostrat pessimista amb la interlocució amb Sánchez i ha assegurat que "no es donen les condicions per seure lleialment en una taula" per negociar. "Una part hi aniria emmanillada o amb risc de ser detinguda", ha denunciat el líder de JxCat, que ha assenyalat que "no és just que una de les parts hi vagi amb les mans lligades al darrere si iniciem una negociació des del respecte a les posicions de cadascú".

Puigdemont ha criticat que "la recepta Sánchez s'assembla preocupantment a la recepta Rajoy" malgrat que hagin "canviat les paraules". "D'això ens queixem", ha apuntat, i ha considerat que el cap de l'executiu espanyol hauria d'instar la Fiscalia a retirar la querella per rebel·lió. "És el que hauria de fer si fos coherent amb el que diu que pensa i és el que pensen tots els països d'Europa", ha anotat.

