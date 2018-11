La CUP ajorna la decisió sobre si es presenta a les eleccions europees

La CUP seguirà debatent si es presenta a les eleccions europees. El Consell Polític celebrat aquest dissabte a Perpinyà no ha pres una decisió definitiva i veient el debat intens que s'ha generat la formació anticapitalista ha decidit posposar la discussió, que es prendrà en un futur consell polític extraordinari. Tal i com va avançar l'ARA, la CUP debatia aquest dissabte si es presentava a les eleccions europees.

Des del compte oficial de la CUP a Twitter, la formació ha explicat que ha pres la decisió d'ajornar el debat davant la seva complexitat: "Després d'un debat complex sobre la nostra participació a les eleccions europees, avui no el tanquem a l'espera de poder resoldre i prendre una decisió el màxim de consensuada i representativa de l'organització.

Tal i com va explicar l'ARA, les assemblees locals havien presentat vuit documents en aquest consell polític -sis a favor de presentar-se i dos en contra- que s'havien de votar fins que només en quedi un que representi cada opció. Un dels documents partidaris d'anar a les europees apuntava fins i tot a la possibilitat que l’exdiputada de la CUP exiliada a Ginebra, Anna Gabriel, podria ser la cap de llista -si ho accepta- d’una candidatura que es treballarà perquè sigui conjunta amb EH Bildu, el BNG i el SAT andalús per teixir aliances a l’Estat i superar alhora l’estricte topall imposat per obtenir representació