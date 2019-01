Puigdemont: "Tindré paciència fins a la sentència, després cadascú explicarà el que hagi d'explicar"

L'expresident Carles Puigdemont ha evitat aquest dimarts valorar les decisions d'optar per l'exili o la presó després del 27-O i ha dit que no en parlarà fins que hi hagi la sentència del judici. "Tots sabem on érem i el que vam fer, jo sempre he dit que tindré paciència fins a la sentència, després cadascú explicarà el que hagi d'explicar", ha dit, al ser preguntat per les declaracions de l'exvicepresident Oriol Junqueras a 'Le Figaro', on deia que va quedar-se a Catalunya "per un sentit de responsabilitat amb els ciutadans". En declaracions a la premsa des d'Irlanda, Puigdemont ha dit que lamenta molt que el president d'ERC "no pugui fer en persona" la conferència d'aquest vespre a Barcelona i ha reiterat que "l'adversari és l'autoritarisme de l'Estat".



"Desitjo que la conferència vagi molt bé, i lamento molt que no la pugui fer ell en persona, que per culpa de la repressió de l'Estat espanyol, que ha violat tots els principis polítics, democràtics i ètics, l'Oriol Junqueras no pugui fer la conferència que tindria dret a fer en persona", ha remarcat.

Pel que fa a la campanya del govern espanyol per defensar la "reputació" de l'Estat de cara al judici de l'1-O, Puigdemont ha dit que és "molt sorprenent".

"Creuen que realment la prioritat del govern d'Espanya en política exterior ha de ser combatre el que nosaltres anem bonament a explicar, amb els recursos que tenim?", ha preguntat el 130è president de la Generalitat.

"No els genera preguntes haver de dedicar tants esforços a insistir que Espanya és una democràcia plena? No valdria més la pena que dediqués esforços a ser-ho de veritat, en comptes de gastar-se'ls en propaganda?", ha afegit.

Puigdemont ha dit que és a Irlanda per explicar la situació que viu Catalunya, i ha destacat que a Dublín pot mantenir reunions per debatre qüestions com el dret a l'autodeterminació que a l'Estat són "impossibles".