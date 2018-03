Puigdemont: "Si pogués tornar enrere, no suspendria la proclamació d'independència"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest diumenge en una entrevista al diari italià 'La Repubblica' que la independència no "és l'únic camí" i que està disposat a treballar en "altres models per arribar a un acord". Puigdemont ha afirmat que el 10 d'octubre "havíem previst proclamar la independència", però va decidir suspendre els efectes de la DUI per deixar la porta oberta al diàleg amb el govern espanyol.

Tot i així, segons el president cessat pel 155, "si pogués tornar enrere, no suspendria la proclamació d'independència". Considera que la possibilitat d'obrir el diàleg després de suspendre la DUI "era una trampa perquè no hi va haver cap reacció positiva per part del govern espanyol".

"La qüestió catalana només es resol amb el diàleg. Nosaltres estem preparats, però demanem respecte per part de Madrid. Cal una mediació internacional", apunta Puigdemont a l'entrevista. En aquest sentit, ha destacat que el model de país suís "respecta la diversitat i demostra que la coexistència és possible". Així doncs, el president de la Generalitat reclama a l'estat espanyol que l'accepti com a actor polític: "No som criminals".

Pel que fa al suport de la comunitat europea, Puigdemont diu que no ho demana "explícitament" però que "tot allò que es pugui fer des de l'estranger per afavorir un diàleg és de l'interès dels catalans, dels espanyols i de tots els europeus". D'aquesta manera, assegura que no exigeix el suport de la UE a la independència de Catalunya, "però sí que estiguin amb els drets civils i polítics fonamentals".