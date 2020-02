EN DIRECTE | Puigdemont és "pessimista" amb el govern Sánchez però demana dedicar-hi una "mirada diferent" al de Rajoy

[ Si veus l'aplicació des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]



El govern de Pedro Sánchez no genera gaires esperances però ofereix més marge per al diàleg que l'executiu de Mariano Rajoy. Aquesta és la reflexió que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha fet aquest dimarts en la seva compareixença a la comissió del 155 del Parlament, on aquest dimarts també hi compareixen l'exconseller Lluís Puig i les exdiputades Marta Rovira i Mireia Boya. A través de videoconferència, Puigdemont s'ha confessat "pessimista" amb el president socialista, que estava "a la cuina" de la intervenció autonòmica de Catalunya, però ha destacat que "la situació actual no s'havia viscut abans", en referència al govern de coalició a l'Estat, i ha afegit: "Val la pena que hi dediquem una mirada diferent de la que faríem a un govern Rajoy".

Dit això, també ha advertit que sense mediació internacional es fa "difícil" que la via del diàleg tiri endavant, i ha instat l'Estat a renunciar definitivament a la "violència" que va aplicar l'octubre del 2017 per aturar el referèndum de l'1-O. "¿Renunciarà a la violència per impedir independència? No ha respost mai i, per tant, ja ha respost", ha dit, deixant clar que l'independentisme ha "renunciat sempre a la violència" per aconseguir els seus objectius polítics i que "això no canviarà mai".

D'entre les seves reflexions, l'ara eurodiputat també ha admès que convocar eleccions l'octubre del 2017 per aturar el 155 hagués estat l'ideal si l'Estat hagués donat garanties de compliment. "Fer eleccions a canvi d'aturar 155 ens hagués estalviat molt dolor i sofriment, pero el govern de Mariano Rajoy no va donar cap garantia", ha dit més de dos anys després de la intervenció de l'Estat a Catalunya, la qual va provocar el seu cessament i el de tot el seu Govern.

Puigdemont ha recordat que estava disposat a convocar comicis si no se supenia l'autonomia, es retirava la policia espanyola de Catalunya, cessava la repressió i s'aixecava la intervenció de les finances de la Generalitat. "Les raons que vaig defensar no buscaven quedar bé, pero vaig rebre crítiques de sectors que avui donen lliçons de moderació i m'acusen de radical", ha assenyalat. Davant l'actitud de l'Estat, però, ha deixat clar que la declaració d'independència (DUI) al Parlament del 27-O va ser "l'única opció digna i democràtica per continuar el camí de l'1-O".

La resta és història i, segons l'expresident, el 155 va ser un "cop d'estat" i una "venjança" contra tot el "poble" de Catalunya, i no només contra els independentistes. "Es va castigar els 7,5 milions de catalans i es va girar l'esquena fins i tot als ciutadans que de manera legitima defensen la permanència a Espanya", ha argumentat, qualificant de "comportament xenòfob" les crides actuals de la dreta a aplicar de nou el 155: "Estan demanant que es perjudiquin els seus propis votants pel fet de viure a Catalunya", ha alertat.

L'expresident ha insistit que l'Estat "volia castigar-nos perquè el vam deixar en evidència l'1-O" i "causar tant de dany com fos possible a la gent que feia culpable d'haver votat malament. És més, ha afirmat que l'Estat tenia unes "ganes irrefrenables de fer mal", d'"alliçonar" i que va actuar amb "plaer" i, també, de manera "anticonstitucional". En aquest sentit, ha apuntat que la intervenció va afectar drets fonamentals i va "incomplir el test de compatibilitat": "No hi va haver congruència entre el requeriment inicial i les mesures adoptades", ha conclòs.

Puigdemont, amb tot, ha dit que el 155 té "responsables directes i indirectes", alguns dels quals -ha afegit- són a la cambra catalana, i ha cridat a garantir que tots ells "assumeixin responsabilitats". "Cal superar la cultura del 155", ha dit, afegint que l'octubre del 2017 l'Estat va posar "la pàtria per sobre la justícia i el dret" i es va "enfonsar en un forat del qual encara no ha sortit". "Aquesta pàtria no ens interessa", ha sentenciat.

L'exconseller Lluís Puig i les exdiputades Marta Rovira i Mireia Boya també declaren aquest dimarts a la comissió d'investigació del 155 al Parlament. La sessió es produeix una setmana després que hi assistissin els líders independentistes empresonats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn.